Погода не пощадит уфимцев на выходных

Posted 7 февраля, 13:09
Published 7 февраля, 13:09
Modified 7 февраля, 13:11
Updated 7 февраля, 13:11
По данным метеорологов, в Уфе ожидается переменная облачность с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер — северного и северо-западного направлений, от 3 до 8 м/с, что в классификации МЧС соответствует слабому или умеренному ветру.
Ночью столбики термометров опустятся до значений -15°C… -17°C, в центре города между тем будет значительно теплее — до -9°C… -11°C. В светлое время суток потеплеет до -6°C… -8°C.