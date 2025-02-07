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Posted 7 февраля, 13:09

Published 7 февраля, 13:09

Modified 7 февраля, 13:11

Updated 7 февраля, 13:11

В Уфе похолодает до -17°C

Погода не пощадит уфимцев на выходных

7 февраля 2025, 13:09
Фото: 1MI.

В Уфе похолодает до -17°C

Гидрометцентр Башкортостана в пятницу, 7 февраля, поделился прогнозом погоды в столице Республики на субботу, 8 февраля.

По данным метеорологов, в Уфе ожидается переменная облачность с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер — северного и северо-западного направлений, от 3 до 8 м/с, что в классификации МЧС соответствует слабому или умеренному ветру.

Ночью столбики термометров опустятся до значений -15°C… -17°C, в центре города между тем будет значительно теплее — до -9°C… -11°C. В светлое время суток потеплеет до -6°C… -8°C.

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Ранее Mkset рассказывал о том, чем может обернуться потепление начала февраля для Башкортостана.

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