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Posted 7 февраля, 05:23

Published 7 февраля, 05:23

Modified 7 февраля, 07:48

Updated 7 февраля, 07:48

Уфимцам не хватает качественных дорог и исторических зданий

«Плачу налоги — где дороги?»: уфимцы написали мэру, что им нужно

7 февраля 2025, 05:23
Фото: 1MI.

Уфимцам не хватает качественных дорог и исторических зданий

Мэр столицы Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев предложил жителям города выбрать объект для благоустройства: ФОК в Инорсе или парк Гастелло, но горожане не ограничились только этим перечнем и написали свои пожелания в официальном Telegram-канале администрации в пятницу, 7 февраля.
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Так, мнения в комментариях по поводу двух вышеуказанных объектов разделились. Каждый пользователи предлагал свой вариант и аргументировал его. Однако большинство сошлись на мнении, что городу больше необходим новый физкультурно-оздоровительный центр.

Однако были и другие пожелания.

— В Инорсе не хватает маршруток! Дома, как грибы после дождя, а уехать и вернуться проблема! Да и дороги узкие! И это гораздо важнее для жителей Инорса, — написала пользовательница Ольга.
— Почему в районе Гостиного двора везде понаставили ларьки, опять везде эта шаурма, шаверма и тд. Где не пройдешь, везде что-то стоит, так еще не в едином стиле. Прошу вас разобраться в этом, — написал Тимур.

В городских пабликах также выразили свои пожелания о том, что не хватает городу.

— Старинные здания побыстрее и побольше реконструируйте, а то почти весь исторический центр уничтожен, — написал Александр Р.
— Качественные дороги и мосты, которые быстро строят, а не годами, нужны Уфе, — считает Анастасия М.

Напомним, что на вчерашней пресс-конференции мэр рассказал о планах по реконструкции трамвайных сетей, строительстве крематория и даже своей зарплате.

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