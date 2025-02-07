«Плачу налоги — где дороги?»: уфимцы написали мэру, что им нужно

Posted 7 февраля, 05:23
Published 7 февраля, 05:23
Modified 7 февраля, 07:48
Updated 7 февраля, 07:48
Так, мнения в комментариях по поводу двух вышеуказанных объектов разделились. Каждый пользователи предлагал свой вариант и аргументировал его. Однако большинство сошлись на мнении, что городу больше необходим новый физкультурно-оздоровительный центр.
Однако были и другие пожелания.
— В Инорсе не хватает маршруток! Дома, как грибы после дождя, а уехать и вернуться проблема! Да и дороги узкие! И это гораздо важнее для жителей Инорса, — написала пользовательница Ольга.
— Почему в районе Гостиного двора везде понаставили ларьки, опять везде эта шаурма, шаверма и тд. Где не пройдешь, везде что-то стоит, так еще не в едином стиле. Прошу вас разобраться в этом, — написал Тимур.
В городских пабликах также выразили свои пожелания о том, что не хватает городу.
— Старинные здания побыстрее и побольше реконструируйте, а то почти весь исторический центр уничтожен, — написал Александр Р.
— Качественные дороги и мосты, которые быстро строят, а не годами, нужны Уфе, — считает Анастасия М.
Напомним, что на вчерашней пресс-конференции мэр рассказал о планах по реконструкции трамвайных сетей, строительстве крематория и даже своей зарплате.