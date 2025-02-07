«Плачу налоги — где дороги?»: уфимцы написали мэру, что им нужно

Уфимцам не хватает качественных дорог и исторических зданий

Мэр столицы Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев предложил жителям города выбрать объект для благоустройства: ФОК в Инорсе или парк Гастелло, но горожане не ограничились только этим перечнем и написали свои пожелания в официальном Telegram-канале администрации в пятницу, 7 февраля.