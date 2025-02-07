Окраина Уфы станет цивилизацией

Posted 7 февраля, 17:05
Published 7 февраля, 17:05
Modified 7 февраля, 17:07
Updated 7 февраля, 17:07
Проектная документация гласит, что появится общественное пространство в северной части посёлка, у озера вблихи улицы Янтарной. Там появятся игровая и прогулочная зоны, амфитеатр, зона физических упражнений, прокат катамаранов и другие объекты.
Пока проект представлен лишь на муниципальном уровне. От администрации Октябрьского района он получил одобрение, далее слово останется за Мавлиевым, когда проект презентуют лично ему.