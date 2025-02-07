mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 17:05

Published 7 февраля, 17:05

Modified 7 февраля, 17:07

Updated 7 февраля, 17:07

Бизнес облагородит уфимскую периферию

Окраина Уфы станет цивилизацией

7 февраля 2025, 17:05
Фото: проектная документация.

Бизнес облагородит уфимскую периферию

Главе уфимской администрации Ратмиру Мавлиеву покажут проект нового парка в селе Нагаево, расположенном в черте башкирской столицы, сообщил глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов в пятницу, 7 февраля.

Проектная документация гласит, что появится общественное пространство в северной части посёлка, у озера вблихи улицы Янтарной. Там появятся игровая и прогулочная зоны, амфитеатр, зона физических упражнений, прокат катамаранов и другие объекты.

Пока проект представлен лишь на муниципальном уровне. От администрации Октябрьского района он получил одобрение, далее слово останется за Мавлиевым, когда проект презентуют лично ему.

Фото: проектная документация
В уфимский Арбат вложат ещё ₽232 млн
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы собрались сделать пешеходной улицу в центре города.

Читайте также:
Уфимцы лишили россиян звёздного небаУфимцы борются с цивилизациейВ уфимский Арбат вложат ещё ₽232 млн
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Парки#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика