Новый поезд из Уфы в Москву стал дешевле

Поезд «Москва — Уфа» находится в пути более суток — почти 28 часов. По расписанию он курсирует через день. В нечетную дату можно уехать из Уфы в Москву, а в чётную — в обратном направлении, из Москвы в Уфу. Из Уфы поезд на Москву отправляется в 09:20, из Москвы на Уфу — в 15:25.