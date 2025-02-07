Новый поезд из Уфы в Москву стал дешевле

Posted 7 февраля, 10:43
Published 7 февраля, 10:43
Modified 7 февраля, 10:48
Updated 7 февраля, 10:48
Новый скоростной поезд № 49/50 теперь курсирует между Уфой и Москвой в свежем варианте. В январе 2025 года, спустя месяц после запуска работы маршрута, состав дополнили одним вагоном. Это попросили сделать пассажиры, пользующиеся железнодорожным транспортом для поездок из Уфы в Москву и в обратном направлении.
— По многочисленным просьбам пассажиров в состав скорого поезда №49/50 Уфа-Москва включен вагон с местами для сидения, отправлением из Уфы с 20 января 2025 года через день, из Москвы — с 21 января 2025 года через день, на весь период курсирования поезда, — сообщил Mkset начальник корпоративных коммуникаций Куйбышевского филиала РЖД Михаил Бацаев.
Билеты на поезд «Уфа — Москва» из-за нововведения обновили цены. Стоимость кресла значительно дешевле стоимости путешествия лежа. Так, на момент публикации цена билета на новый поезд до Москвы в Уфе составляет от ₽2`116. Именно столько стоит «сидячий» билет. Всего вагон рассчитан на 60 кресел. Цена плацкарты стартует от ₽3`695, купе — от ₽5`867. Самый дорогой билет обойдется в ₽10`370.
Поезд «Москва — Уфа» находится в пути более суток — почти 28 часов. По расписанию он курсирует через день. В нечетную дату можно уехать из Уфы в Москву, а в чётную — в обратном направлении, из Москвы в Уфу. Из Уфы поезд на Москву отправляется в 09:20, из Москвы на Уфу — в 15:25.