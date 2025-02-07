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Posted 7 февраля, 10:43

Published 7 февраля, 10:43

Modified 7 февраля, 10:48

Updated 7 февраля, 10:48

Новый поезд из Уфы в Москву стал дешевле

Новый поезд из Уфы в Москву стал дешевле

7 февраля 2025, 10:43
Фото: mkset.ru.
Дополнительный вагон для путешествия сидя ввели в состав поезда по просьбе пассажиров, сообщили Mkset представители «РЖД» в пятницу, 7 февраля.

Новый скоростной поезд № 49/50 теперь курсирует между Уфой и Москвой в свежем варианте. В январе 2025 года, спустя месяц после запуска работы маршрута, состав дополнили одним вагоном. Это попросили сделать пассажиры, пользующиеся железнодорожным транспортом для поездок из Уфы в Москву и в обратном направлении.

— По многочисленным просьбам пассажиров в состав скорого поезда №49/50 Уфа-Москва включен вагон с местами для сидения, отправлением из Уфы с 20 января 2025 года через день, из Москвы — с 21 января 2025 года через день, на весь период курсирования поезда, — сообщил Mkset начальник корпоративных коммуникаций Куйбышевского филиала РЖД Михаил Бацаев.

Билеты на поезд «Уфа — Москва» из-за нововведения обновили цены. Стоимость кресла значительно дешевле стоимости путешествия лежа. Так, на момент публикации цена билета на новый поезд до Москвы в Уфе составляет от ₽2`116. Именно столько стоит «сидячий» билет. Всего вагон рассчитан на 60 кресел. Цена плацкарты стартует от ₽3`695, купе — от ₽5`867. Самый дорогой билет обойдется в ₽10`370.

Поезд «Москва — Уфа» находится в пути более суток — почти 28 часов. По расписанию он курсирует через день. В нечетную дату можно уехать из Уфы в Москву, а в чётную — в обратном направлении, из Москвы в Уфу. Из Уфы поезд на Москву отправляется в 09:20, из Москвы на Уфу — в 15:25.

Стоимость билетов на поезд «Уфа — Москва»
Стоимость билетов на поезд «Уфа — Москва»
Стоимость билетов на поезд «Уфа — Москва». Фото: РЖД
Уфу свяжут с Самарой
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