Новая трасса в Башкирии будет платной на век

Posted 7 февраля, 09:00
Published 7 февраля, 09:00
Modified 7 февраля, 09:26
Updated 7 февраля, 09:26
Длина указанного участка федеральной трассы М-12, проходящего по Башкирии, составляет 140 км. Он строится в трёх районах нашего региона. Ранее стоимость его возведения оценивалась в ₽128 млрд.
Участок собираются открыть грядущим летом.
Кроме того, правительственным документом утвержден другой маршрут, который является альтернативным. Он пройдёт по двухполосной дороге. Им водители могут воспользоваться для бесплатного проезда.
А теперь к трасам уже существующим. Сегодня на дороге Уфа-Оренбург закрыли для проезда значительный её участок. Всему виной непогода.
Также ранее Mkset писала, что в столице Республики Башкортостан появятся семь новых улиц. Их построят в одном из новых микрорайонов.