Новая трасса в Башкирии будет платной на век

Трасса М-12 в Башкирии будет платной 100 лет

За проезд по строящемуся участку трассы М-12 от Дюртюлей в Республике Башкортостан до Ачита в Свердловской области придётся платить до конца 2123 года, следует из распоряжения главы кабмина РФ Михаила Мишустина в пятницу, 7 февраля.