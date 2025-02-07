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Posted 7 февраля, 09:00

Published 7 февраля, 09:00

Modified 7 февраля, 09:26

Updated 7 февраля, 09:26

Трасса М-12 в Башкирии будет платной 100 лет

Новая трасса в Башкирии будет платной на век

7 февраля 2025, 09:00
Фото: 1MI.

Трасса М-12 в Башкирии будет платной 100 лет

За проезд по строящемуся участку трассы М-12 от Дюртюлей в Республике Башкортостан до Ачита в Свердловской области придётся платить до конца 2123 года, следует из распоряжения главы кабмина РФ Михаила Мишустина в пятницу, 7 февраля.

Длина указанного участка федеральной трассы М-12, проходящего по Башкирии, составляет 140 км. Он строится в трёх районах нашего региона. Ранее стоимость его возведения оценивалась в ₽128 млрд.

Участок собираются открыть грядущим летом.

Трассу М-12 в Башкирии строили за еду
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Кроме того, правительственным документом утвержден другой маршрут, который является альтернативным. Он пройдёт по двухполосной дороге. Им водители могут воспользоваться для бесплатного проезда.

А теперь к трасам уже существующим. Сегодня на дороге Уфа-Оренбург закрыли для проезда значительный её участок. Всему виной непогода.

Также ранее Mkset писала, что в столице Республики Башкортостан появятся семь новых улиц. Их построят в одном из новых микрорайонов.

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