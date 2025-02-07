Названа цена свидания в Уфе

Posted 7 февраля, 04:04
Published 7 февраля, 04:04
Modified 7 февраля, 08:22
Updated 7 февраля, 08:22
Согласно исследованию, Уфа заняла 12-е место среди 26 городов. На первом месте оказалась Москва, где средние затраты на свидание составляют ₽6`990. Замыкает рейтинг Махачкала с суммой в ₽4`396.
В целом по России за последний год средняя стоимость свидания увеличилась на ₽466 рублей. Однако в связи с ростом зарплат, жители России смогут сходить на одну романтическую встречу в месяц больше, чем год назад.
При расчете учитывались средние основные расходы для свидания, включающие букет цветов и ужин в ресторане.
Кстати, на следующей неделе, 14 февраля, будет отмечаться День святого Валентина. На него парочки дарят подарки, цветы и открытки с романтическими признаниями. Считается, что праздник возник в середине прошлого тысячелетия.