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Posted 7 февраля, 04:04

Published 7 февраля, 04:04

Modified 7 февраля, 08:22

Updated 7 февраля, 08:22

Исследователи назвали цену свидания в Уфе

Названа цена свидания в Уфе

7 февраля 2025, 04:04
Фото: 1MI.

Исследователи назвали цену свидания в Уфе

В среднем свидание в столице Башкирии обойдется в ₽5`378, на среднюю зарплату можно устроить 13 романтических встреч, сообщается в исследовании 2 ГИС в пятницу, 7 февраля.

Согласно исследованию, Уфа заняла 12-е место среди 26 городов. На первом месте оказалась Москва, где средние затраты на свидание составляют ₽6`990. Замыкает рейтинг Махачкала с суммой в ₽4`396.

В целом по России за последний год средняя стоимость свидания увеличилась на ₽466 рублей. Однако в связи с ростом зарплат, жители России смогут сходить на одну романтическую встречу в месяц больше, чем год назад.

Букет цветов на 14 февраля стоит ₽75`777 в Уфе
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При расчете учитывались средние основные расходы для свидания, включающие букет цветов и ужин в ресторане.

Кстати, на следующей неделе, 14 февраля, будет отмечаться День святого Валентина. На него парочки дарят подарки, цветы и открытки с романтическими признаниями. Считается, что праздник возник в середине прошлого тысячелетия.

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