Над Башкирией провели эксперимент

Posted 7 февраля, 13:31
Published 7 февраля, 13:31
Modified 7 февраля, 13:33
Updated 7 февраля, 13:33
По словам авторов разработки, оцениваются субъекты по 52 шкалам, а именно, социально-экономическим и экологическим показателям, одним словом обозначенных «инновационным развитием».
Первым «подопытным» субъектом для учёных стала Республика Башкортостан. Как показала модель, в 2015–2022 годах регион занимал 13-22 места среди 82 регионов по инновационному развитию. Прогнозы, составленные искуственным интеллектом, указывают на возможный рост этого показателя в будущем.
Между тем в более «приземлённых» рейтингах, составленных экспертами, Башкирия показывает не лучшие результаты. Так, ранее Mkset сообщал о том, что Башкортостан стал аутсайдером среди регионов России по туристической привлекательности.