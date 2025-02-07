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Posted 7 февраля, 13:31

Published 7 февраля, 13:31

Modified 7 февраля, 13:33

Updated 7 февраля, 13:33

Оценивать Башкирию поручили искуственному интеллекту

Над Башкирией провели эксперимент

7 февраля 2025, 13:31
Фото: https://arch.gorodufa.ru
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Оценивать Башкирию поручили искуственному интеллекту

Рейтинг развития российских регионов предложили определять с помощью модели, в которую внедрён искусственный интеллект — инновацию представил Научный коллектив РЭУ имени Г. В. Плеханова в пятницу, 7 февраля.

По словам авторов разработки, оцениваются субъекты по 52 шкалам, а именно, социально-экономическим и экологическим показателям, одним словом обозначенных «инновационным развитием».

Первым «подопытным» субъектом для учёных стала Республика Башкортостан. Как показала модель, в 2015–2022 годах регион занимал 13-22 места среди 82 регионов по инновационному развитию. Прогнозы, составленные искуственным интеллектом, указывают на возможный рост этого показателя в будущем.

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Между тем в более «приземлённых» рейтингах, составленных экспертами, Башкирия показывает не лучшие результаты. Так, ранее Mkset сообщал о том, что Башкортостан стал аутсайдером среди регионов России по туристической привлекательности.

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