Можете даже не надеяться: стало известно, когда в Башкирии потеплеет

Ответы на вопросы, когда в Башкирии кончатся морозы и придет потепление, можно найти в долгосрочных прогнозах погоды. Например, прогноз погоды в Уфе на 10 дней от «Яндекса» не сулит городу возвращения тепла как минимум до Дня защитника Отечества. Так, дневные температуры в ближайшие дни будут колебаться на отметке около -9°C. Только к марту в Уфе потеплеет хотя бы до -3°C и выглянет солнце. А до этого — хмарь и снег.