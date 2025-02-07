mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 09:01

Published 7 февраля, 09:01

Modified 7 февраля, 09:03

Updated 7 февраля, 09:03

Потепление придет в Башкортостан к весне

Можете даже не надеяться: стало известно, когда в Башкирии потеплеет

7 февраля 2025, 09:01
Фото: mkset.ru.

Потепление придет в Башкортостан к весне

Онлайн-информеры прогноза погоды сходятся в ожиданиях — за жарким январем жителей Башкирии ждёт студеный февраль и морозы кончатся не скоро: оцениваем данные в пятницу, 7 февраля.

Ответы на вопросы, когда в Башкирии кончатся морозы и придет потепление, можно найти в долгосрочных прогнозах погоды. Например, прогноз погоды в Уфе на 10 дней от «Яндекса» не сулит городу возвращения тепла как минимум до Дня защитника Отечества. Так, дневные температуры в ближайшие дни будут колебаться на отметке около -9°C. Только к марту в Уфе потеплеет хотя бы до -3°C и выглянет солнце. А до этого — хмарь и снег.

Среднесрочный прогноз от «ГисМетео» мало отличается от их коллег по цеху из «Яндекса». Разве что, здесь Уфе сулят заморозки до -11°C. Тепла и солнца жители Уфы и Башкирии могут не ждать до первых весенних выходных. Так, 1 и 2 марта дневная температура в Уфе поднимется до -2°C.

Морозы в Башкирии строят свои планы
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Башкирии уехал на вахту и вернулся наркоманомФедеральную трассу экстренно закрыли в БашкирииДень влюбленных бесит женатых уфимцев
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Снег#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Потепление#Морозы#Мелеуз#Янаул#Прогноз#Январь#Февраль#День защитника Отечества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика