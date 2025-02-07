Можете даже не надеяться: стало известно, когда в Башкирии потеплеет

Posted 7 февраля, 09:01
Published 7 февраля, 09:01
Modified 7 февраля, 09:03
Updated 7 февраля, 09:03
Ответы на вопросы, когда в Башкирии кончатся морозы и придет потепление, можно найти в долгосрочных прогнозах погоды. Например, прогноз погоды в Уфе на 10 дней от «Яндекса» не сулит городу возвращения тепла как минимум до Дня защитника Отечества. Так, дневные температуры в ближайшие дни будут колебаться на отметке около -9°C. Только к марту в Уфе потеплеет хотя бы до -3°C и выглянет солнце. А до этого — хмарь и снег.
Среднесрочный прогноз от «ГисМетео» мало отличается от их коллег по цеху из «Яндекса». Разве что, здесь Уфе сулят заморозки до -11°C. Тепла и солнца жители Уфы и Башкирии могут не ждать до первых весенних выходных. Так, 1 и 2 марта дневная температура в Уфе поднимется до -2°C.