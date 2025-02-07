Москвичка дала ₽2,5 млн за покупку ребенка в Уфе

В октябре 2023 года москвичка встала на учет как кандидат в усыновители. В ходе подготовки к пополнению в своем семействе женщина вышла на сотрудницу Управления опеки и попечительства Уфы. Москвичка всеми правдами и неправдами хотела конкретного ребенка. Но была одна проблема: малыша уже усыновили другие. За то, чтобы стать его матерью, она собрала взятку в ₽2,5 млн. Сотрудница опеки сделала вид, что готова за мзду оказать услугу, а сама сообщила о попытке подкупа. Москвичку взяли с поличным при передаче денег за ребенка оперативники регионального ФСБ.