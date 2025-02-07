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Posted 7 февраля, 11:11

Published 7 февраля, 11:11

Modified 7 февраля, 11:13

Updated 7 февраля, 11:13

Торговля детьми вылилась в штраф в Уфе

Москвичка дала ₽2,5 млн за покупку ребенка в Уфе

7 февраля 2025, 11:11
Фото: 1MI.

Торговля детьми вылилась в штраф в Уфе

Суд наложил взыскание на положившую на местного мальчика глаз жительницу столицы России, сообщают пресс-службы прокуратуры и Республики Башкортостан в пятницу, 7 февраля.

Жительницу Москвы осудили в Уфе за покушение на взятку. Как выяснило следствие и установил суд, столичная дама захотела во чтобы то стало усыновить ребенка из Уфы. Почему москвичка положила глаз на конкретного ребёнка — силовые ведомства не сообщают. Идя на пути к исполнению своего желания, женщина из Москвы решилась на подкуп должностного лица.

В октябре 2023 года москвичка встала на учет как кандидат в усыновители. В ходе подготовки к пополнению в своем семействе женщина вышла на сотрудницу Управления опеки и попечительства Уфы. Москвичка всеми правдами и неправдами хотела конкретного ребенка. Но была одна проблема: малыша уже усыновили другие. За то, чтобы стать его матерью, она собрала взятку в ₽2,5 млн. Сотрудница опеки сделала вид, что готова за мзду оказать услугу, а сама сообщила о попытке подкупа. Москвичку взяли с поличным при передаче денег за ребенка оперативники регионального ФСБ.

Женщина еще до приговора во всем созналась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа. Его сумма составила ₽3,8 млн. Кроме того, в доход государства пошла и сама взятка в ₽2,5 млн.

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