mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 06:52

Published 7 февраля, 06:52

Modified 7 февраля, 07:39

Updated 7 февраля, 07:39

Реализация нацпроекта в Башкирии завершилась мошенничеством

Мошенничество на миллионы вскрылось в Башкирии по нацпроекту

7 февраля 2025, 06:52
Фото: 1MI.

Реализация нацпроекта в Башкирии завершилась мошенничеством

Руководителя сельхозкооператива в Бижбулякском районе ждёт суд по делу о мошенничестве в рамках нацпроекта, сообщает СК по Республике Башкортостан в пятницу, 7 февраля.
Квартирное мошенничество вскрыли в Уфе
Узнать подробнее

Как считает следствие, в июне 2023 года мужчина отправил в региональный Минсельхоз «липовые» данные о затратах, связанных с покупкой 60 голов скота на ₽6 млн у местной фирмы. В результате махинации кооператив получил субсидию из бюджета в ₽3 млн по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Обман вскрылся. Следствие предъявило бизнесмену обвинение. Мужчина во всём сознался и заплатил за ущерб. Уголовное дело направлено в суд. Фермеру грозят и штраф, и реальное лишение свободы.

Отметим, что указанный нацпроект включает комплекс мер, призванных создать благоприятные условия для предпринимателей, способствовать их росту и повышению конкурентоспособности. Махинации предпринимателей с приводят к уголовке.

Башкирия обошла Татарстан в нацпроектах
Узнать подробнее
Читайте также:
Замначальника полиции отправили под суд в БашкирииМошенники обманывают детей в интернете — эксперт рассказал, как действовать родителямНовый скандал в Белорецке: следователь оказался преступником и пошёл под суд
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Нацпроект#Субсидия#Фермер#Сельхозкооператив#Малое и среднее предпринимательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика