Мошенничество на миллионы вскрылось в Башкирии по нацпроекту

Posted 7 февраля, 06:52
Published 7 февраля, 06:52
Modified 7 февраля, 07:39
Updated 7 февраля, 07:39
Как считает следствие, в июне 2023 года мужчина отправил в региональный Минсельхоз «липовые» данные о затратах, связанных с покупкой 60 голов скота на ₽6 млн у местной фирмы. В результате махинации кооператив получил субсидию из бюджета в ₽3 млн по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Обман вскрылся. Следствие предъявило бизнесмену обвинение. Мужчина во всём сознался и заплатил за ущерб. Уголовное дело направлено в суд. Фермеру грозят и штраф, и реальное лишение свободы.
Отметим, что указанный нацпроект включает комплекс мер, призванных создать благоприятные условия для предпринимателей, способствовать их росту и повышению конкурентоспособности. Махинации предпринимателей с приводят к уголовке.