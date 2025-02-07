Мошенничество на миллионы вскрылось в Башкирии по нацпроекту

Как считает следствие, в июне 2023 года мужчина отправил в региональный Минсельхоз «липовые» данные о затратах, связанных с покупкой 60 голов скота на ₽6 млн у местной фирмы. В результате махинации кооператив получил субсидию из бюджета в ₽3 млн по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Обман вскрылся. Следствие предъявило бизнесмену обвинение. Мужчина во всём сознался и заплатил за ущерб. Уголовное дело направлено в суд. Фермеру грозят и штраф, и реальное лишение свободы.