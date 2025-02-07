Морозы в Башкирии строят свои планы

Один из главных вопросов жителей Башкирии после январской жары: сколько в Башкортостане продержатся морозы. Согласно прогнозу на ближайшие дни, выходные в регионе будут прохладными. Так, 8 февраля снегопадов в Башкирии не ожидается, ветер будет дуть с севера. Ночью похолодает до -9°C… -14°C, местами -17°C… -22°C. Днём ожидается -4°C… -9°C, в горных районах -2°C…+3°C. На следующий, воскресный, день погода значительно не поменяется.