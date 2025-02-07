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Posted 7 февраля, 04:17

Published 7 февраля, 04:17

Modified 7 февраля, 08:00

Updated 7 февраля, 08:00

Морозы в Башкирии могут задержаться

Морозы в Башкирии строят свои планы

7 февраля 2025, 04:17
Фото: 1MI.

Морозы в Башкирии могут задержаться

Холодная погода в Республике Башкортостан покажет настоящую зиму, сообщает Башгидромет в пятницу, 7 февраля.

Один из главных вопросов жителей Башкирии после январской жары: сколько в Башкортостане продержатся морозы. Согласно прогнозу на ближайшие дни, выходные в регионе будут прохладными. Так, 8 февраля снегопадов в Башкирии не ожидается, ветер будет дуть с севера. Ночью похолодает до -9°C… -14°C, местами -17°C… -22°C. Днём ожидается -4°C… -9°C, в горных районах -2°C…+3°C. На следующий, воскресный, день погода значительно не поменяется.

Что касается грядущей недели, то на ней будет теплее на несколько градусов, как днём, так и ночью.

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В холодную погоду важно соблюдать несколько мер предосторожности. Во-первых, одевайтесь тепло и многослойно, чтобы сохранить тепло тела. Не забывайте про головной убор, перчатки и шарф, чтобы защитить уязвимые участки. Старайтесь избегать длительного пребывания на улице, особенно при сильном ветре или морозе.

Ранее сообщалось о погоде в наступающие выходные в столице Башкортостана.

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