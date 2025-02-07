Министр культуры доигралась

С 2004 по 2008 год Амина работала главным консультантом отдела культуры, спорта, СМИ, национальной и молодёжной политики Аппарата Правительства Республики Башкортостан. В период с 2008 по 2010 год она занимала должность проректора по дополнительному и послевузовскому образованию в Уфимской государственной академии искусств имени Загара Исмагилова. С 2010 по 2012 год Амина была ректором этой академии. С 5 октября 2012 года она занимает пост министра культуры Республики Башкортостан.