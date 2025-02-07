Министр культуры доигралась

Posted 7 февраля, 06:39
Published 7 февраля, 06:39
Modified 7 февраля, 06:42
Updated 7 февраля, 06:42
Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова принимает поздравления. И абсолютно заслуженные. После многих лет упорного и плодотворного труда известная в регионе чиновница получала учёную степень профессора. Радостным событием подтверждающим ее таланты пианистки и педагога Амина Шафикова поделилась на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Министр указала, что шла к званию профессора почти 30 лет.
Подписчики засыпали Амину Шафикову поздравлениями и «сердечками». На момент публикации пост министра, и теперь — профессора, собрал почти 350 «лайков» и полсотни поздравлений. Общая их тональность примерно такова:
— Поздравляю! Замечательные результаты! Дальнейших успехов! Творчества и процветания!
Амина Шафикова — выдающийся деятель культуры Республики Башкортостан, талантливая пианистка и министр культуры, известная своей многогранной деятельностью.
С 1997 года Амина занимает должность профессора кафедры специального фортепиано в Уфимском государственном институте искусств имени Загара Исмагилова, где она работает по сей день.
В 1997 году она окончила этот же институт, где её наставником была профессор Н. Г. Хамидуллина. В период с 1997 по 1999 год Амина прошла обучение в ассистентуре-стажировке в Казанской государственной консерватории под руководством профессора И. С. Дубининой.
С 2004 по 2008 год Амина работала главным консультантом отдела культуры, спорта, СМИ, национальной и молодёжной политики Аппарата Правительства Республики Башкортостан. В период с 2008 по 2010 год она занимала должность проректора по дополнительному и послевузовскому образованию в Уфимской государственной академии искусств имени Загара Исмагилова. С 2010 по 2012 год Амина была ректором этой академии. С 5 октября 2012 года она занимает пост министра культуры Республики Башкортостан.
За свои заслуги Амина была удостоена множества почётных званий и наград. В 2002 году она получила звание «Заслуженная артистка Республики Башкортостан», в 2006 году стала лауреатом Государственной республиканской молодёжной премии имени Шагита Бабича, а в 2024 году была удостоена звания «Народная артистка Республики Башкортостан».