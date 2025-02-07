Куда все рвутся из Уфы

Так, самым популярным направлением среди уфимцев стал Санкт-Петербург. Между тем стоимость отдыха в Северной столице оценивается довольно нескромно. Например, только за авиаперелёт и всего два дня проживания на съёмной квартире за двоих раскошелиться придётся на ₽35,8 тыс. Если же для остановки выбран загородный дом, умножать эту сумму можно на два.