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Posted 7 февраля, 13:55

Published 7 февраля, 13:55

Modified 7 февраля, 14:10

Updated 7 февраля, 14:10

Уфимцам дорого обойдётся весенний отпуск

Куда все рвутся из Уфы

7 февраля 2025, 13:55
Фото: 1MI.

Уфимцам дорого обойдётся весенний отпуск

Аналитики выяснили, какие города России жители башкирской столицы выбирают чаще всего для путешествий в весенний отпуск; Соответствующим исследованием в пятницу, 7 февраля, с Mkset поделился портал «Авито».

Так, самым популярным направлением среди уфимцев стал Санкт-Петербург. Между тем стоимость отдыха в Северной столице оценивается довольно нескромно. Например, только за авиаперелёт и всего два дня проживания на съёмной квартире за двоих раскошелиться придётся на ₽35,8 тыс. Если же для остановки выбран загородный дом, умножать эту сумму можно на два.

«Серебро» рейтинга получает Сочи. В крупнейший российский курорт рвутся многие, однако средняя сумма аренды в этом городе составляет ₽4,9 тыс. Билет же для уфимцев обойдётся в ₽12,8 тыс. Отдых в Сочи исследователи назвали самым дорогим среди исследуемых городов.

Следующей по популярности, кто бы мог подумать, оказалась Казань. Столица Татарстана, напротив, по ценам на авиабилеты оказалась ниже всех направлений, попавших в список. Напомним, что прямого железнодорожного сообщения между городами нет. За самолёт же отдать придётся ₽5,9 тыс. При аренде квартиры бюджет на жилье и перелёт на двоих составит ₽33,3 тыс.

Уфа — плохое место для туризма
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Между тем сама Уфа, как сообщал Mkset, продолжает занимать нижние строчки рейтингов туристической привлекательности.

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