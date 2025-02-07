Куда все рвутся из Уфы

Posted 7 февраля, 13:55
Published 7 февраля, 13:55
Modified 7 февраля, 14:10
Updated 7 февраля, 14:10
Так, самым популярным направлением среди уфимцев стал Санкт-Петербург. Между тем стоимость отдыха в Северной столице оценивается довольно нескромно. Например, только за авиаперелёт и всего два дня проживания на съёмной квартире за двоих раскошелиться придётся на ₽35,8 тыс. Если же для остановки выбран загородный дом, умножать эту сумму можно на два.
«Серебро» рейтинга получает Сочи. В крупнейший российский курорт рвутся многие, однако средняя сумма аренды в этом городе составляет ₽4,9 тыс. Билет же для уфимцев обойдётся в ₽12,8 тыс. Отдых в Сочи исследователи назвали самым дорогим среди исследуемых городов.
Следующей по популярности, кто бы мог подумать, оказалась Казань. Столица Татарстана, напротив, по ценам на авиабилеты оказалась ниже всех направлений, попавших в список. Напомним, что прямого железнодорожного сообщения между городами нет. За самолёт же отдать придётся ₽5,9 тыс. При аренде квартиры бюджет на жилье и перелёт на двоих составит ₽33,3 тыс.
Между тем сама Уфа, как сообщал Mkset, продолжает занимать нижние строчки рейтингов туристической привлекательности.