Крысы захватывают города: почему их становится всё больше

Городские крысы всегда были рядом с человеком, но сейчас их популяция увеличивается с пугающей скоростью. Причины кроются не только в особенностях урбанизации, но и в глобальных изменениях климата. Новые исследования показывают тревожную динамику, которая может повлиять как на экологию, так и на повседневную жизнь людей.