Крысы захватывают города: почему их становится всё больше

Posted 7 февраля, 09:10
Published 7 февраля, 09:10
Modified 7 февраля, 09:12
Updated 7 февраля, 09:12
Городские крысы всегда были рядом с человеком, но сейчас их популяция увеличивается с пугающей скоростью. Причины кроются не только в особенностях урбанизации, но и в глобальных изменениях климата. Новые исследования показывают тревожную динамику, которая может повлиять как на экологию, так и на повседневную жизнь людей.
Исследования, охватившие 16 мегаполисов мира, указывают на связь между ростом численности крыс и глобальным потеплением. В городах с традиционно холодным климатом, например, в Вашингтоне и Торонто, крысы раньше активно размножались только летом. Зимой их численность сокращалась из-за низких температур. Однако с увеличением продолжительности теплого сезона у грызунов появилась возможность находить пищу, строить гнёзда и размножаться круглый год.
Эти изменения особенно заметны в статистике: количество жалоб на крыс в Вашингтоне за последние 10 лет выросло более чем в восемь раз. В Нью-Йорке и Сан-Франциско фиксируется увеличение популяции на 162% и 300% соответственно.
Города предоставляют крысам всё необходимое для жизни. Заброшенные подвалы, мусорные контейнеры, подземные коммуникации — это места, где грызуны находят убежище и еду. Высокая плотность населения и плохая организация системы отходов только усугубляют ситуацию.
Отсутствие естественных хищников, которые могли бы сдерживать численность крыс, тоже играет важную роль. В результате мегаполисы становятся комфортной средой обитания для этих животных.
Рост популяции крыс несёт с собой множество проблем. Эти животные могут быть переносчиками более 60 опасных заболеваний, включая лептоспироз, сальмонеллёз и чуму. Кроме того, крысы часто становятся причиной порчи имущества: они прогрызают кабели, стены и даже фундаменты зданий.
Влияние крыс распространяется и на психологическое состояние жителей. Частые столкновения с грызунами, особенно в густонаселённых районах, могут вызывать стресс и чувство тревоги.
Примеры некоторых городов показывают, что проблему можно контролировать. В Токио удалось значительно сократить популяцию крыс благодаря строгой системе утилизации отходов и активному информированию населения. В Новом Орлеане применяются меры, направленные на ограничение доступа грызунов к источникам пищи.
Специалисты подчеркивают, что важно начать действовать сейчас. Упущенное время только ухудшит ситуацию, и через 10 лет численность крыс может выйти из-под контроля.
Ранее эксперты рассказали, как бороться с нашествием грызунов в вашем городе.