Как вырастить идеальные петунии: сроки посева, уход за рассадой и полезные советы

Posted 7 февраля, 10:10
Published 7 февраля, 10:10
Modified 7 февраля, 10:12
Updated 7 февраля, 10:12
Цветущие петунии — символ летнего сада. Однако многие садоводы сталкиваются с трудностями при их выращивании. От посева до первых цветков пройдет немало времени, поэтому важно знать, как правильно ухаживать за этими растениями на каждом этапе.
Посев семян петуний нужно начинать в январе или феврале. Это оптимальные сроки для того, чтобы к моменту пересадки в открытый грунт или кашпо растения успели окрепнуть и порадовали вас первым цветением уже в мае. Если вы сажаете в марте, ждать ярких цветов придется до июня.
— Для более точного выбора срока стоит учитывать лунный календарь садовода. В 2025 году благоприятные дни для посева петуний в феврале: 1, 2, 4, 6, 7, 8 и 10-е. А вот 27 февраля и 28–30 марта лучше избегать посевных работ, — объясняет агроном Людмила Шубина в интервью «Новосибирск онлайн».
Петунии разнообразны: ампельные, кустовые, каскадные, махровые — каждый вид имеет свои особенности.
Для посева петуний важно правильно подготовить грунт. Подойдет рыхлая, питательная и слабокислая почва. Обязательно создайте дренажный слой из керамзита или мелкого гравия, чтобы избежать застоя воды и гниения корней.
Перед посевом рекомендуется сделать неглубокие бороздки, увлажнить их слабым раствором марганцовки, чтобы обеззаразить грунт. Если у вас гранулированные семена, их можно просто слегка прижать к земле с помощью зубочистки.
— Семена петуний мелкие, поэтому их нельзя засыпать землей. Достаточно опрыскать водой и накрыть горшок пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Прорастать они будут при температуре от +20 до +25 градусов, — советует эксперт.
Первые всходы появляются через 6–10 дней. Пленку можно снять только после появления сеянцев. Очень важно досвечивать рассаду, особенно в феврале и марте, когда световой день короткий. Лампы обеспечат растениям нужное количество света и помогут избежать вытягивания.
Полив проводят из мелкого пульверизатора или пипетки, чтобы не повредить хрупкие всходы.
— Молодые растения капризны, поэтому за ними нужен постоянный уход. Без должного освещения и контроля влажности рассада может заболеть, — предупреждает Людмила.
Когда у растения появятся два–четыре настоящих листа, его можно пикировать — пересаживать в отдельные емкости. Петунии не требуют подкормок на ранних этапах, если грунт был правильно подготовлен.
Чтобы рассада росла здоровой, избегайте сквозняков и поддерживайте стабильную температуру в помещении. После пикировки можно постепенно начинать закаливание растений, открывая форточки или вынося емкости на короткое время на улицу. Это укрепит рассаду и подготовит ее к пересадке в открытый грунт.
Уже в апреле петунии начнут формировать бутоны, а пересадка в открытый грунт или кашпо возможна, когда минует угроза заморозков. К этому моменту растения станут достаточно крепкими, чтобы противостоять неблагоприятным условиям.
Чтобы рассада превратилась в цветущий ковер, регулярно прищипывайте верхушки растений. Это стимулирует рост боковых побегов и делает куст более пышным. При пересадке используйте подкормки с высоким содержанием фосфора и калия, чтобы ускорить образование бутонов.
Если вы хотите, чтобы цветение продолжалось как можно дольше, не забывайте вовремя удалять отцветшие бутоны. Это поможет растению направить силы на формирование новых цветов. Также стоит помнить о регулярном поливе: петунии любят влажный, но не переувлажненный грунт.
Зная все тонкости выращивания петуний, вы получите здоровую рассаду и пышное цветение в своем саду. Эти яркие и неприхотливые растения станут настоящим украшением вашего участка, радуя глаз все лето.
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