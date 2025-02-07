Как вырастить идеальные петунии: сроки посева, уход за рассадой и полезные советы

Посев семян петуний нужно начинать в январе или феврале. Это оптимальные сроки для того, чтобы к моменту пересадки в открытый грунт или кашпо растения успели окрепнуть и порадовали вас первым цветением уже в мае. Если вы сажаете в марте, ждать ярких цветов придется до июня.