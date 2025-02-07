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Posted 7 февраля, 04:55

Published 7 февраля, 04:55

Modified 7 февраля, 07:52

Updated 7 февраля, 07:52

Жителям Уфы продали червивые фисташки

Их едят, а они глядят: фисташки с червями продали уфимцам

7 февраля 2025, 04:55
Фото: 1MI.

Жителям Уфы продали червивые фисташки

Жителям столицы Башкортостана продали насыщенный живым белком орехи, сообщает и публикует видео Telegram-канал «Моя Уфа» в пятницу, 7 февраля.

На кадрах видно, как мужчина раскрывает фисташки прямо в магазине, а там кишат личинки насекомых.

Однако, как сообщается, визит в магазин с видеоразоблачением был сделан после того, как люди обнаружили неприятный сюрприз, поедая закуску дома. Покупателям пришлось вернуться, чтобы зафиксировать доказательства.

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Отмечается, что червивые фисташки были куплены вечером 4 февраля в супермаркете по бульвару Тюлькина, 3. Публикация в Сети может натолкнуть Роспотребнадзор на проведение проверки и принятие мер в отношении бизнеса.

Если вам продали некачественные продукты, для начала Роспотребнадзор рекомендует сохранить чек для доказательств покупки и направит свои претензии напрямую в магазин. Если ваши права не были соблюдены, вы можете пожаловаться Роспотребнадзора, а в крайнем случае — подать в суд.

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