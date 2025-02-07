Их едят, а они глядят: фисташки с червями продали уфимцам

Если вам продали некачественные продукты, для начала Роспотребнадзор рекомендует сохранить чек для доказательств покупки и направит свои претензии напрямую в магазин. Если ваши права не были соблюдены, вы можете пожаловаться Роспотребнадзора, а в крайнем случае — подать в суд.