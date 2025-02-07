Их едят, а они глядят: фисташки с червями продали уфимцам

Posted 7 февраля, 04:55
Published 7 февраля, 04:55
Modified 7 февраля, 07:52
Updated 7 февраля, 07:52
На кадрах видно, как мужчина раскрывает фисташки прямо в магазине, а там кишат личинки насекомых.
Однако, как сообщается, визит в магазин с видеоразоблачением был сделан после того, как люди обнаружили неприятный сюрприз, поедая закуску дома. Покупателям пришлось вернуться, чтобы зафиксировать доказательства.
Отмечается, что червивые фисташки были куплены вечером 4 февраля в супермаркете по бульвару Тюлькина, 3. Публикация в Сети может натолкнуть Роспотребнадзор на проведение проверки и принятие мер в отношении бизнеса.
Если вам продали некачественные продукты, для начала Роспотребнадзор рекомендует сохранить чек для доказательств покупки и направит свои претензии напрямую в магазин. Если ваши права не были соблюдены, вы можете пожаловаться Роспотребнадзора, а в крайнем случае — подать в суд.