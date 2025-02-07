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Posted 7 февраля, 09:56

Published 7 февраля, 09:56

Modified 7 февраля, 12:59

Updated 7 февраля, 12:59

Глава Башкирии встретился с Александром Лукашенко

Хабиров встретился с президентом

7 февраля 2025, 09:56
Фото: Сайт президента Республики Беларусь.

Глава Башкирии встретился с Александром Лукашенко

Глава Республики Башкортостана встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил Радий Хабиров в Telegram-канале в пятницу, 7 февраля.

Руководитель региона заявил, что разговор на встрече был предметным и хорошим, и что развитие двухсторонних отношений продолжится.

Встреча проходила в Минске. По данным сайта президента Беларуси, во время встречи Лукашенко отметил неплохие отношения, сложившиеся между государством и регионом РФ, но обратил внимание на то, что между ними снизился товарооборот на 5-6%. Лукашенко призвал его нарастить.

О том, что Хабиров полетел к белорусским коллегам, сообщалось ещё вчера, а вот сегодня стало известно о крупном совместном проекте Республики Башкортостан и Беларуси.

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