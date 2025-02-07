Хабиров встретился с президентом

Posted 7 февраля, 09:56
Published 7 февраля, 09:56
Modified 7 февраля, 12:59
Updated 7 февраля, 12:59
Руководитель региона заявил, что разговор на встрече был предметным и хорошим, и что развитие двухсторонних отношений продолжится.
Встреча проходила в Минске. По данным сайта президента Беларуси, во время встречи Лукашенко отметил неплохие отношения, сложившиеся между государством и регионом РФ, но обратил внимание на то, что между ними снизился товарооборот на 5-6%. Лукашенко призвал его нарастить.
О том, что Хабиров полетел к белорусским коллегам, сообщалось ещё вчера, а вот сегодня стало известно о крупном совместном проекте Республики Башкортостан и Беларуси.