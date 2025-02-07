Хабиров встретился с президентом

Руководитель региона заявил, что разговор на встрече был предметным и хорошим, и что развитие двухсторонних отношений продолжится.



Встреча проходила в Минске. По данным сайта президента Беларуси, во время встречи Лукашенко отметил неплохие отношения, сложившиеся между государством и регионом РФ, но обратил внимание на то, что между ними снизился товарооборот на 5-6%. Лукашенко призвал его нарастить.