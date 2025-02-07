Домклик: в Башкортостане однушки на вторичном рынке за год подешевели на 0,3%

Posted 7 февраля, 15:56
Published 7 февраля, 15:56
Modified 7 февраля, 15:58
Updated 7 февраля, 15:58
Наибольшее снижение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке зафиксировано в Пермском крае. По сравнению с февралем 2024 года стоимость квадратного метра снизилась на 4,8% и составила около 82 тыс. рублей.
На втором месте с небольшим отставанием расположилась Свердловская область. Там квадратный метр вторичной однокомнатной квартиры подешевел на 4,7% до 104 тыс. рублей за кв. м.
Третье место в рейтинге занял Красноярский край (-4,2% до 109 тыс. рублей за кв. м).
В Челябинской области стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила 88 тыс. рублей, сократившись на 2,6% по отношению к февралю прошлого года.
В Ленинградской и Московской областях квадратный метр готовых квартир подешевел на 2,5% (до 142 тыс. руб.) и на 2,3% (до 166 тыс. руб.) соответственно.
Наименьшее снижение стоимости квадратного метра зафиксировано в Республике Башкортостан — на 0,3% до 89 тыс. рублей.
Рейтинг регионов с наибольшим снижением цены кв. м однушек на вторичном рынке жилья
|
№
|
Название региона
|
Стоимость кв. м, тыс. руб.
|
Изменение
|
фев.25
|
фев.24
|
1
|
Пермский край
|
81,7
|
85,8
|
-4,8%
|
2
|
Свердловская область
|
103,7
|
108,7
|
-4,7%
|
3
|
Красноярский край
|
109,2
|
114,0
|
-4,2%
|
4
|
Челябинская область
|
88,4
|
90,7
|
-2,6%
|
5
|
Ленинградская область
|
142,2
|
145,8
|
-2,5%
|
6
|
Московская область
|
166,0
|
169,9
|
-2,3%
|
7
|
Республика Башкортостан
|
88,6
|
88,9
|
-0,3%
Данные Домклик
Методология
Аналитики вычислили медианную стоимость квадратного метра однокомнатных квартир на вторичном рынке, проанализировав объявления на сайте Домклик актуальные на начало февраля 2024 и февраля 2025 года.
На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года и выделили регионы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.