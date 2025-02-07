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Posted 7 февраля, 13:26

Published 7 февраля, 13:26

Modified 7 февраля, 13:28

Updated 7 февраля, 13:28

«Домклик» назвал регионы со снижением цен на 1-комнатные квартиры на вторичке

«Домклик» назвал регионы со снижением цен на 1-комнатные квартиры на вторичке

7 февраля 2025, 13:26
Фото: 1MI.
Аналитики платформы «Домклик» составили рейтинг субъектов России с наибольшим снижением стоимости квадратного метра однокомнатных квартир на вторичном рынке.

При определении медианной стоимости 1 кв. м однокомнатных квартир использовались данные объявлений на сайте за период с февраля 2024 года по февраль этого года.

Лидерами по снижению цен на однокомнатные квартиры во вторичном сегменте стали Пермский край (снижение на 4,8 процента), Свердловская область (на 4,7 процента) и Красноярский край (на 4,2 процента). В феврале 2025 года стоимость 1 кв. м такого жилья в этих регионах достигла уровня 81 700 рублей, 103 700 рублей и 109 200 рублей соответственно, сообщает newsnn.ru.

Аналогичная тенденция наблюдается в Челябинской области (снижение на 2,6 процента), Ленинградской области (снижение на 2,5 процента) и Московской области (снижение на 2,3 процента). В этих регионах цены за 1 кв. м однокомнатных квартир составили 88 000 рублей, 142 000 рублей и 166 000 рублей соответственно.

Также в этот рейтинг вошла Республика Башкортостан, где стоимость однокомнатных квартир во вторичном сегменте снизилась на 0,3 процента, достигнув отметки в 89 000 рублей за 1 кв. метр.

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