«Домклик» назвал регионы со снижением цен на 1-комнатные квартиры на вторичке

Лидерами по снижению цен на однокомнатные квартиры во вторичном сегменте стали Пермский край (снижение на 4,8 процента), Свердловская область (на 4,7 процента) и Красноярский край (на 4,2 процента). В феврале 2025 года стоимость 1 кв. м такого жилья в этих регионах достигла уровня 81 700 рублей, 103 700 рублей и 109 200 рублей соответственно, сообщает newsnn.ru.