«Домклик» назвал регионы со снижением цен на 1-комнатные квартиры на вторичке

Posted 7 февраля, 13:26
Published 7 февраля, 13:26
Modified 7 февраля, 13:28
Updated 7 февраля, 13:28
При определении медианной стоимости 1 кв. м однокомнатных квартир использовались данные объявлений на сайте за период с февраля 2024 года по февраль этого года.
Лидерами по снижению цен на однокомнатные квартиры во вторичном сегменте стали Пермский край (снижение на 4,8 процента), Свердловская область (на 4,7 процента) и Красноярский край (на 4,2 процента). В феврале 2025 года стоимость 1 кв. м такого жилья в этих регионах достигла уровня 81 700 рублей, 103 700 рублей и 109 200 рублей соответственно, сообщает newsnn.ru.
Аналогичная тенденция наблюдается в Челябинской области (снижение на 2,6 процента), Ленинградской области (снижение на 2,5 процента) и Московской области (снижение на 2,3 процента). В этих регионах цены за 1 кв. м однокомнатных квартир составили 88 000 рублей, 142 000 рублей и 166 000 рублей соответственно.
Также в этот рейтинг вошла Республика Башкортостан, где стоимость однокомнатных квартир во вторичном сегменте снизилась на 0,3 процента, достигнув отметки в 89 000 рублей за 1 кв. метр.