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Posted 7 февраля, 08:40

Published 7 февраля, 08:40

Modified 7 февраля, 08:42

Updated 7 февраля, 08:42

Дочь уфимского главы оказалась записной красоткой

Дочь уфимского главы оказалась записной красоткой

7 февраля 2025, 08:40
Фото: sovetclub.ru.
На юную прелестницу можно полюбоваться в Сети на странице государственного учреждения в пятницу, 7 февраля.

Национальный архив Республики Башкортостан опубликовал пост, посвященный главе Уфимской губернии — Григорию Аксакову. Публикация исторических сведений, касающихся первого уфимского губернатора, связана с тем, что в 2025 году исполняется 160 лет с даты учреждения Уфимской губернии.

В своем увлекательном рассказе про жизнь и плоды труда первого уфимского губернатора работники архива использовали старинные снимки его семьи. Так, мы можем узнать, не только то, как выглядел самый первый высокопоставленный уфимский чиновник, но и оценить его вкус на женщин на фото супруги Аксакова, а также просто залюбоваться на юную первую леди региона — дочь губернатора. Ее снимок тоже хранится в архиве. Ольга Григорьевна, рожденная в 1848 году, одета в соответствии со столичной модой той эпохи, а также юная прелестница носила стильную для этого молодого Льва Толстого прическу. Обладательница тонкой талии, пушных локонов и бунинского выражения лица, стоит полагать, разбила не одно мужское сердце.

Фото: Национальный архив Республики Башкортостан
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