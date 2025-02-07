Дочь уфимского главы оказалась записной красоткой

В своем увлекательном рассказе про жизнь и плоды труда первого уфимского губернатора работники архива использовали старинные снимки его семьи. Так, мы можем узнать, не только то, как выглядел самый первый высокопоставленный уфимский чиновник, но и оценить его вкус на женщин на фото супруги Аксакова, а также просто залюбоваться на юную первую леди региона — дочь губернатора. Ее снимок тоже хранится в архиве. Ольга Григорьевна, рожденная в 1848 году, одета в соответствии со столичной модой той эпохи, а также юная прелестница носила стильную для этого молодого Льва Толстого прическу. Обладательница тонкой талии, пушных локонов и бунинского выражения лица, стоит полагать, разбила не одно мужское сердце.