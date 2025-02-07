День влюбленных бесит женатых уфимцев

Почти половина жителей Уфы, а именно 48%, относятся ко Дню влюбленных с нейтральными ощущениями. Еще 15% опрошенных выражают ему симпатию, а 10% действительно любят 14 февраля. Каждый пятый высказал недовольство иностранной традицией, и 6% открыто признаются в своей ненависти к этому дню.