День влюбленных бесит женатых уфимцев

Posted 7 февраля, 07:44
Published 7 февраля, 07:44
Modified 7 февраля, 08:48
Updated 7 февраля, 08:48
Почти половина жителей Уфы, а именно 48%, относятся ко Дню влюбленных с нейтральными ощущениями. Еще 15% опрошенных выражают ему симпатию, а 10% действительно любят 14 февраля. Каждый пятый высказал недовольство иностранной традицией, и 6% открыто признаются в своей ненависти к этому дню.
Женщины, в целом, более положительно настроены: 23% представительниц прекрасного пола поддерживают праздник по сравнению с 13% мужчин.
Интересно, что среди женатых респондентов поклонников Дня влюбленных даже меньше, чем среди одиноких — 16% против 24%. Большинство сказали, что их праздник — это день Петра и Февронии.
Ранее сообщалось, на сколько придётся раскошелится жителям столицы Республики Башкортостан, чтобы сходит на свидание.