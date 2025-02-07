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Posted 7 февраля, 07:44

Published 7 февраля, 07:44

Modified 7 февраля, 08:48

Updated 7 февраля, 08:48

Уфимцев раздражает День святого Валентина

День влюбленных бесит женатых уфимцев

7 февраля 2025, 07:44
Фото: mkset.ru.

Уфимцев раздражает День святого Валентина

Сюжет
Праздник
День святого Валентина, 14 февраля, больше всего не нравится женатым уфимцам, а не холостякам — сообщается в исследовании Superjob в пятницу, 7 февраля.

Почти половина жителей Уфы, а именно 48%, относятся ко Дню влюбленных с нейтральными ощущениями. Еще 15% опрошенных выражают ему симпатию, а 10% действительно любят 14 февраля. Каждый пятый высказал недовольство иностранной традицией, и 6% открыто признаются в своей ненависти к этому дню.

Женщины, в целом, более положительно настроены: 23% представительниц прекрасного пола поддерживают праздник по сравнению с 13% мужчин.

Интересно, что среди женатых респондентов поклонников Дня влюбленных даже меньше, чем среди одиноких — 16% против 24%. Большинство сказали, что их праздник — это день Петра и Февронии.

Ранее сообщалось, на сколько придётся раскошелится жителям столицы Республики Башкортостан, чтобы сходит на свидание.

Названа цена свидания в Уфе
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