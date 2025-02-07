Богиня родилась в Башкирии

Артемида изображалась как красивая девушка с луком и колчаном стрел, часто в сопровождении оленя или другого животного. Она была известна своей независимостью, решительностью и любовью к свободе. Несмотря на свою воинственность, Артемида также обладала качествами богини плодородия и деторождения.