Богиня родилась в Башкирии

Posted 7 февраля, 09:41
Published 7 февраля, 09:41
Modified 7 февраля, 09:43
Updated 7 февраля, 09:43
Информационно-аналитический сервис ЗАГС РФ представил данные за 2024 год. Из него можно узнать и самые частые имена для новорожденных в Республике Башкортостан, и, наоборот, наименее употребляемыми родителями в последние 12 месяцев.
Так, в списке редких имён для девочек оказались:
Артемида — в древнегреческой мифологии богиня охоты, дикой природы, плодородия, женского целомудрия и покровительница животных. Она была дочерью верховного бога Зевса и богини Лето, сестрой-близнецом Аполлона.
Артемида изображалась как красивая девушка с луком и колчаном стрел, часто в сопровождении оленя или другого животного. Она была известна своей независимостью, решительностью и любовью к свободе. Несмотря на свою воинственность, Артемида также обладала качествами богини плодородия и деторождения.
Мальчиков в 2024 году в Башкирии тоже называли красивыми редкими именами: