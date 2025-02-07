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Posted 7 февраля, 09:41

Published 7 февраля, 09:41

Modified 7 февраля, 09:43

Updated 7 февраля, 09:43

Названы самые редкие имена детей в Башкортостане

Богиня родилась в Башкирии

7 февраля 2025, 09:41
Фото: 1MI.

Названы самые редкие имена детей в Башкортостане

Портал ЗАГС в пятницу, 7 февраля, представил аналитику наименее используемых имен для младенцев в регионе в 2024 году.

Информационно-аналитический сервис ЗАГС РФ представил данные за 2024 год. Из него можно узнать и самые частые имена для новорожденных в Республике Башкортостан, и, наоборот, наименее употребляемыми родителями в последние 12 месяцев.

Так, в списке редких имён для девочек оказались:

  • Артемида
  • Аллана
  • Алекса
  • Сапфира
  • Теана.

Артемида — в древнегреческой мифологии богиня охоты, дикой природы, плодородия, женского целомудрия и покровительница животных. Она была дочерью верховного бога Зевса и богини Лето, сестрой-близнецом Аполлона.

Артемида изображалась как красивая девушка с луком и колчаном стрел, часто в сопровождении оленя или другого животного. Она была известна своей независимостью, решительностью и любовью к свободе. Несмотря на свою воинственность, Артемида также обладала качествами богини плодородия и деторождения.

Мальчиков в 2024 году в Башкирии тоже называли красивыми редкими именами:

  • Аладдин
  • Алтынбай
  • Гаскар
  • Мухаммедали
  • Тамирхан.
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