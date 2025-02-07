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Posted 7 февраля, 09:21

Published 7 февраля, 09:21

Modified 7 февраля, 10:51

Updated 7 февраля, 10:51

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015, 18+, режиссер Джордж Миллер)

Безумный Макс вылетел с уфимского проспекта

7 февраля 2025, 09:21
Фото: www.youtube.com. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015, 18+, режиссер Джордж Миллер)

Автомобиль разбился на проспекте Салавата Юлаева

Автомобилист совершил резкий и шокировавший других участников движения маневр и оказался в сугробе, сообщает в пятницу, 7 февраля, Telegram-канал «Честный репортаж».

Явного фаната стиля вождения Безумного Макса заметили на уфимских дорогах. Плотный транспортный поток двигался по проспекту Салавата Юлаева. Внезапно водитель белого легкового автомобиля перестроился через все три полосы попутного движения — из крайней левой в крайнюю правую. Может быть, уфимский Безумный Макс пролетел бы и дальше на своем «болиде», но на его пути оказался элемент безопасности дорожного движения — отбойник. Машина оказалась в сугробе.

Видео: «Честный репортаж». «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015, 18+, режиссер Джордж Миллер)

Лихие маневры водителя не остались незамеченными. Они даже попали на запись видеорегистратора. Автор ролика был явно под впечатлением от вылета легковушки с проспекта. Его эмоции можно цензурно описать, как «ничего себе!».

Состояние уфимского Безумного Макса не указывается.

UPD 15:49: Причиной вылета с проспекта стало ДТП. Его участниками стали водители автомобилей «Лада Калина» и «Ниссан Кашкай». По предварительным данным ГАИ Уфы, 54-летний водитель отечественного автомобиля допустил касание с иномаркой, не справился с управлением и его отбросило в кювет. Мужчина госпитализирован с травмами.

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Напомним, ранее стало известно о 16-летней жертве провинциального смертельного форсажа в Башкирии.

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