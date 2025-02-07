Безумный Макс вылетел с уфимского проспекта

Явного фаната стиля вождения Безумного Макса заметили на уфимских дорогах. Плотный транспортный поток двигался по проспекту Салавата Юлаева. Внезапно водитель белого легкового автомобиля перестроился через все три полосы попутного движения — из крайней левой в крайнюю правую. Может быть, уфимский Безумный Макс пролетел бы и дальше на своем «болиде», но на его пути оказался элемент безопасности дорожного движения — отбойник. Машина оказалась в сугробе.