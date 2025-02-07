Безумный Макс вылетел с уфимского проспекта

Posted 7 февраля, 09:21
Published 7 февраля, 09:21
Modified 7 февраля, 10:51
Updated 7 февраля, 10:51
Явного фаната стиля вождения Безумного Макса заметили на уфимских дорогах. Плотный транспортный поток двигался по проспекту Салавата Юлаева. Внезапно водитель белого легкового автомобиля перестроился через все три полосы попутного движения — из крайней левой в крайнюю правую. Может быть, уфимский Безумный Макс пролетел бы и дальше на своем «болиде», но на его пути оказался элемент безопасности дорожного движения — отбойник. Машина оказалась в сугробе.
Лихие маневры водителя не остались незамеченными. Они даже попали на запись видеорегистратора. Автор ролика был явно под впечатлением от вылета легковушки с проспекта. Его эмоции можно цензурно описать, как «ничего себе!».
Состояние уфимского Безумного Макса не указывается.
UPD 15:49: Причиной вылета с проспекта стало ДТП. Его участниками стали водители автомобилей «Лада Калина» и «Ниссан Кашкай». По предварительным данным ГАИ Уфы, 54-летний водитель отечественного автомобиля допустил касание с иномаркой, не справился с управлением и его отбросило в кювет. Мужчина госпитализирован с травмами.