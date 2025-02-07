Башкирия приехала из Беларуси с подарочком

Кроме того, в Республике Башкортостан рассматриваются возможности воплощения в жизнь нескольких больших инвестпроектов с участием белорусских коллег на ₽15 млрд. Среди них — возведение завода по производству специализированной техники «Амкодор-Алга». Белорусский «Амкодор» — многопрофильное предприятие, выпускающее широкий спектр машин и оборудования.