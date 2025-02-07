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Posted 7 февраля, 09:36

Published 7 февраля, 09:36

Modified 7 февраля, 09:54

Updated 7 февраля, 09:54

В Башкирии появится новый инвесткластер после визита в Беларусь

Башкирия приехала из Беларуси с подарочком

7 февраля 2025, 09:36
Фото: Правительство Башкирии.

В Башкирии появится новый инвесткластер после визита в Беларусь

Республика Башкортостан и белорусские коллеги подписали дорожную карту по организации общего инвесткластера в нашем регионе, сообщает региональный кабмин в пятницу, 7 февраля.

Он станет важным элементом, направленным на реализацию совместных инвестпроектов. Кластер включает в себя широкий спектр мер господдержки для инвесторов. Например, инвесторы смогут рассчитывать на уникальные налоговые льготы.

Кроме того, в Республике Башкортостан рассматриваются возможности воплощения в жизнь нескольких больших инвестпроектов с участием белорусских коллег на ₽15 млрд. Среди них — возведение завода по производству специализированной техники «Амкодор-Алга». Белорусский «Амкодор» — многопрофильное предприятие, выпускающее широкий спектр машин и оборудования.

Ранее сообщалось, что руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров полетел в Беларусь. С кем он собирается встретиться, вы можете прочитать здесь.

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