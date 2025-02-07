Ребёнок Панина пропал в Башкирии

Posted 7 февраля, 04:53
Published 7 февраля, 04:53
Modified 7 февраля, 05:39
Updated 7 февраля, 05:39
У Артема Панина непростая судьба. Сначала он познакомился с девушкой, на которой не успел жениться, как она умерла. Однако, она успела родить от него сына, родство с которым ему пришлось доказывать с помощью ДНК-тестов, поскольку семья девушки, по его словам, была настроена против парня.
— 4 декабря в районе 15.00 поступил звонок из опеки Белорецка о встрече, могу ли я подойти для разговора, я сообщил, что я на работе, и смогу после 17.00, когда заберу сына из садика, после повторного звонка сказали подойти в 17.15, но через 20 минут мне позвонили из социального приюта и сообщили, что мой сын у них и они забрали его прямо из садика.
Когда отец ребенка пришел в орган опеки, ему сообщили, что причиной изъятия сына из семьи стало заявление в полицию. В полиции выяснилось, что заявление написано Зайтуной Фахинуровой, мачехой матери его первого сына, которую он называет бабушкой. То есть речь идет именно о той семье, которая изначально была против его отношений.
— Мне дали ознакомиться с теми документами, которые у них были. Из них я узнал, что я избивал своего ребенка, и есть какие-то доказательства, с которыми меня не ознакомили, — рассказал Артем. — Сообщили, что дело будет вестись от месяца до полугода, так как перед Новым годом очень много работы.
По словам Артема, сын на встрече в приюте просился домой, а в один из дней мальчик сообщил о том, что бабушка сказала говорить, что он его бьет, и она его скоро заберет.
10 декабря в приюте отцу ребенка сказали, что у мальчика обнаружили COVID-19, и попросили отвезти сына в Сибай в больницу. Он это сделал, в больнице тест оказался отрицательным, и мужчина привез ребенка назад в приют 12 декабря.
— По моим сведениям, 13 декабря должна была проводится комплексная экспертиза и мне должны были отдать ребенка, но в опеке мне сообщили, что дело передано в прокуратуру по заявлению «бабушки» о том, что я незаконно забрал сына и отвез его в Сибай, как будто я его украл, — рассказал Артем Панин.
Чуть позже сына все-таки вернули в семью, но в новом, 2025, году события стали разворачиваться по второму кругу.
30 января и. о. руководителя администрации Белорецкого района З. Галиянова выносит постановление, которым сына Артема у него отбирают «в связи с угрозой его жизни и здоровью». Согласно документа ребенка положено доставить в социальный приют для детей и подростков Восточного межрайонного центра «Семья».
Выясняется, что Артема Панина обвинили в истязании сына, что является уголовным преступлением, и достаточным основанием для того, чтобы опасаться за безопасность ребенка и поместить его в приют.
Каково же было удивление мужчины, когда он 31 января пришел в приют, а там ему сказали, что мальчика нет в списках.
— У нас нет такого ребёнка, — сказали ему в приюте.
Странно, когда постановление об отобрании ребенка, в котором четко прописано, куда он должен быть доставлен, выполняется таким образом.
Как отцу сообщили его знакомые, ребенок находится в семье Зайтуны Фахинуровой, с заявления которой и начались все эти события. Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о похищении сына. Также он обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить правомерность действий его подчиненных в Белорецком районе.
Зайтуна Рахматулловна изложила Mkset свою версию событий. По ее словам, мальчик рассказал ей, что отец бьет его ремнем, «когда выпьет» — за разные провинности.
— Я говорю, а что, он пьяный, что ли, был? Он говорит, пьет. Я говорю, и что, каждый день что ли? Он говорит, нет, через день он пьяный. Я говорю, а когда он тебя бил, у вас дома еще кто-нибудь был? Нет, никого не было. Он говорит, один, когда меня бьет.
В отделе опеки решили сделать отсрочку на 10 дней и не помещать мальчика в приют, пояснила она тот факт, что мальчик находится у нее.
— Вот в течение десяти дней он опять у нас, — рассказала женщина. — Ну так-то он вроде как бы повеселел, ничего так, но отца он очень боится, вообще сильно боится. Когда отца нет, он ко мне на шею прям кидается: «Бабуля, бабуля», обнимает, целует, а при нем он даже на меня смотреть боится».
Сразу предупредим, что сейчас будет изложена версия, которая исходит из невиновности Артема Панина в том преступлении, которое ему вменяют. По данным редакции, обвинение против него основано на аудиозаписи, на которой ребенок плачет в результате какого-то семейного инцидента. Данных о том, что мужчина жестоко обращался с сыном, имел какие-то нарекания со стороны руководства детсада или органов опеки — у редакции нет.
Мужчина работал не в Белорецке, когда познакомился с будущей мамой своего первого ребенка. Они уже купили кольца, но его срочно вызвали в Москву, и они не смогли прийти вместе в ЗАГС. Свадьбы так и не случилось. Семья его потенциальной невесты резко выступала против их отношений. И когда мальчик родился, не позволяла ему с ним видеться.
Через суд Артем доказал свое отцовство и стал воспитывать ребенка сам. И теперь уже он не разрешал «бабушке» мальчика встречаться с ним. Как говорится, как аукнется, так и откликнется. Женщина решила вернуть мальчика себе. В суде стали определять порядок общения с ребенком. Тут происходит событие, которое обостряет ситуацию. Жена Артема изменила ему, что и стало поводом для разрыва отношений. Но до того она и «бабушка» нашли общий язык. И женой была сделана подходящая аудиозапись, благо, случаев, когда дети плачут, в жизни бывает предостаточно. «Бабушка» могла воспользоваться случаем, и все завертелось как в страшном сне.
И теперь все зависит от объективности следствия, с одной стороны, и непредвзятой оценки ситуации со стороны социальных служб, с другой стороны. Как заявляет Артем, он готов пройти детектор лжи, чтобы помочь следствию установить истину. А также он готов сдать все необходимые тесты на наличие алкоголя в крови.