Ребёнок Панина пропал в Башкирии

Через суд Артем доказал свое отцовство и стал воспитывать ребенка сам. И теперь уже он не разрешал «бабушке» мальчика встречаться с ним. Как говорится, как аукнется, так и откликнется. Женщина решила вернуть мальчика себе. В суде стали определять порядок общения с ребенком. Тут происходит событие, которое обостряет ситуацию. Жена Артема изменила ему, что и стало поводом для разрыва отношений. Но до того она и «бабушка» нашли общий язык. И женой была сделана подходящая аудиозапись, благо, случаев, когда дети плачут, в жизни бывает предостаточно. «Бабушка» могла воспользоваться случаем, и все завертелось как в страшном сне.