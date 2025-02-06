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Posted 6 февраля, 11:23

Published 6 февраля, 11:23

Modified 6 февраля, 11:52

Updated 6 февраля, 11:52

Важный чиновник из Уфы стал фигурантом уголовного дела

«Злоупотребил?»: уголовное дело накрыло уфимского чиновника

6 февраля 2025, 11:23
Фото: Администрация Уфы.

Важный чиновник из Уфы стал фигурантом уголовного дела

Чиновник мэрии столицы Башкирии Антон Тристан стал фигурантом коррупционного расследования, сообщает издание «Ъ-Уфа» в четверг, 6 февраля.

Сообщается, что начальник Управления администрации по обеспечению жизнедеятельности злоупотребил должностными полномочиями. Уточняется, что обвинение чиновнику было предъявлено в конце 2024 года.

Главный вопрос следствия касается действий мужчины при признании аварийными трех жилых зданий по адресам: Карла Маркса, №13/1 и 15а и Пушкина, 79. Следственные органы считают, что Антон Тристан председательствовал на двух заседаниях комиссии мэрии и превысил свои полномочия, поставив здания в перечень нуждающихся в расселении.

Кстати, старшая по дому №15а сообщила «Ъ-Уфа», что жильцы не согласны с тем, что их дом является аварийным.

Злоупотребление должностными полномочиями чиновником — это использование своих служебных прав и возможностей не в интересах общества или государства, а в своих личных интересах или в интересах третьих лиц.

До этого Mkset писал о другом уфимском чиновнике. На этот раз, поводом стало не уголовное дело, а напротив — радостное событие. Он получил награду. Медаль главе уфимского района вручил боец СВО.

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