«Злоупотребил?»: уголовное дело накрыло уфимского чиновника

Главный вопрос следствия касается действий мужчины при признании аварийными трех жилых зданий по адресам: Карла Маркса, №13/1 и 15а и Пушкина, 79. Следственные органы считают, что Антон Тристан председательствовал на двух заседаниях комиссии мэрии и превысил свои полномочия, поставив здания в перечень нуждающихся в расселении.