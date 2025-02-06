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Posted 6 февраля, 10:37

Published 6 февраля, 10:37

Modified 6 февраля, 10:37

Updated 6 февраля, 10:37

За 2024 год активы НОВИКОМа выросли более чем на 13%

За 2024 год активы НОВИКОМа выросли более чем на 13%

6 февраля 2025, 10:37
Фото: НОВИКОМ.
Банк «НОВИКОМ» обнародовал бухгалтерскую отчетность (РСБУ) за прошедший год. По состоянию на 1 января 2025 года активы банка достигли более 1 трлн рублей и составили 1038,1 млрд рублей, что на 13,3 процента превышает результаты 2023 года.

Согласно отчетности, прибыль банка в прошлом году составила 30,6 млрд рублей.

Позитивная динамика показателей компании в 2024 году обусловлена ее бизнес-профилем, отличающимся устойчивостью к внешним вызовам. Этому способствовали и другие факторы: стабильность и диверсификация ресурсной базы, эффективное управление ликвидностью и высокий уровень достаточности капитала, пишет newstracker.ru.

Чистый процентный доход компании за год увеличился до 54,2 млрд рублей (+52,2 процента), а объем собственных средств — до 118,5 млрд рублей (+27,3 процента), тогда как годом ранее последний показатель был 93,1 млрд рублей. Основу ресурсной базы банка составляют средства клиентов. По итогам года сумма остатков на счетах — 891,8 млрд рублей.

В 2024 году банк продолжил предоставлять финансирование для промышленного сектора страны. Благодаря этому предприятия смогли нарастить объемы производства, внедрить передовые технологии и проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Банк, имеющий аккредитацию во всех госпрограммах льготного кредитования промышленности, активно применяет существующие инструменты господдержки. Это позволяет снижать стоимость обслуживания кредитов и дает возможность компаниям высвобождать средства для инвестиций.

Благодаря успешным показателям 2024 года банк смог выплатить акционерам дивиденды в размере 5,7 миллиарда рублей. Главный акционер НОВИКОМа — ГК «Ростех». Государственная корпорация намерена направить эти средства на развитие отечественной промышленности и реализацию значимых для государства проектов.

Председатель правления банка «НОВИКОМ», куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева отметила, что последовательность, которой банк придерживается в принятии решений, а также взвешенный подход к управлению рисками позволили ему справиться с вызовами времени и достичь роста показателей. Это подтверждает эффективность стратегии НОВИКОМа и стимулирует компанию продолжать разрабатывать современные финансовые решения в интересах крупнейших промпредприятий и их работников.

НОВИКОМ остается надежным финансовым партнером для своих клиентов и вносит вклад в достижение технологического лидерства государства, сделала вывод Елена Георгиева.

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