За 2024 год активы НОВИКОМа выросли более чем на 13%

Председатель правления банка «НОВИКОМ», куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева отметила, что последовательность, которой банк придерживается в принятии решений, а также взвешенный подход к управлению рисками позволили ему справиться с вызовами времени и достичь роста показателей. Это подтверждает эффективность стратегии НОВИКОМа и стимулирует компанию продолжать разрабатывать современные финансовые решения в интересах крупнейших промпредприятий и их работников.