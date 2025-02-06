Январь в Уфе оказался недостаточно тёплым

Месяц также запомнился рекордами. Так, 4 января в Уфе температура поднялась до +2,2°C, что является новым максимумом по сравнению с +2,1°C в 1965 году. Также 30 января здесь же был установлен новый рекорд с температурой +1,4°C, немного выше предыдущего рекорда +1,3°C, установленного в 2021 году.