Январь в Уфе оказался недостаточно тёплым

Posted 6 февраля, 04:03
Published 6 февраля, 04:03
Modified 6 февраля, 08:24
Updated 6 февраля, 08:24
Рекорд по теплу был установлен в январе 2007 года, когда температура была на 9,9°C выше нормальной.
Январь 2025 года, в целом, был влажным, с 138% от нормы осадков, причем в ряде районах выпало их количество, равное двум месяцам. В Зауралье, наоборот, было значительно суше.
Месяц также запомнился рекордами. Так, 4 января в Уфе температура поднялась до +2,2°C, что является новым максимумом по сравнению с +2,1°C в 1965 году. Также 30 января здесь же был установлен новый рекорд с температурой +1,4°C, немного выше предыдущего рекорда +1,3°C, установленного в 2021 году.
Напомним, 7 и 8 февраля в Башкирии ночью ожидается -9°C… -14°C, а кое-где до -17°C… -22°C. Днём будет -5°C… -10°C на большей части региона и 0°C в горах.