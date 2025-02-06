mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 04:03

Published 6 февраля, 04:03

Modified 6 февраля, 08:24

Updated 6 февраля, 08:24

Январь в Уфе оказался недостаточно тёплым

Январь в Уфе оказался недостаточно тёплым

6 февраля 2025, 04:03
Фото: 1MI.
Температура воздуха января в Башкирии была на 6°C выше нормы, но минувший месяц не вошел топ-5 самых тёплых январей в Республике Башкортостан за историю наблюдений, сообщает Башгидромет в четверг, 6 февраля.

Рекорд по теплу был установлен в январе 2007 года, когда температура была на 9,9°C выше нормальной.

Январь 2025 года, в целом, был влажным, с 138% от нормы осадков, причем в ряде районах выпало их количество, равное двум месяцам. В Зауралье, наоборот, было значительно суше.

Погода кардинально изменится в Башкирии
Узнать подробнее

Месяц также запомнился рекордами. Так, 4 января в Уфе температура поднялась до +2,2°C, что является новым максимумом по сравнению с +2,1°C в 1965 году. Также 30 января здесь же был установлен новый рекорд с температурой +1,4°C, немного выше предыдущего рекорда +1,3°C, установленного в 2021 году.

Напомним, 7 и 8 февраля в Башкирии ночью ожидается -9°C… -14°C, а кое-где до -17°C… -22°C. Днём будет -5°C… -10°C на большей части региона и 0°C в горах.

Нагрянут морозы: тёплая зима в Башкирии подходит к концу
Узнать подробнее
Читайте также:
Погода в январе обескуражит БашкириюПогода в Башкирии побила 30-летние рекордыКрещенские морозы обойдут Башкирию
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Мелеуз#Янаул#Осадки#Башгидромет#Рекорды#Январь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика