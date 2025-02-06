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Posted 6 февраля, 07:29

Published 6 февраля, 07:29

Modified 6 февраля, 07:57

Updated 6 февраля, 07:57

По «Восточному выезду» можно проехать бесплатно

«Восточный выезд» в Уфе стал бесплатным

6 февраля 2025, 07:29
Фото: Минтранс Башкирии.

По «Восточному выезду» можно проехать бесплатно

…но это привилегия не для всех: в реестре льготников значится только 380 автомобилей, сообщает Минтранс Башкирии в четверг, 6 февраля.

Также 20 машин, работающих на газе, могут проехать по «Восточке» за половину стоимости.

Для того чтобы воспользоваться льготным проездом, владельцы автомобилей должны убедиться, что их транспорт включён в реестр. Проезд осуществляется на пункте взимания платы по полосам, где возможна оплата наличными и где работают операторы. Там появились соответствующие таблички с указателями. Для получения льготы нужно будет предъявить соответствующие документы.

Плату за «Восточный выезд» в Уфе снизили
Узнать подробнее

В ведомстве напомнили, что при оформлении заявок на льготный проезд нужно предоставить полный пакет документов. Сделать это можно в офисах МФЦ или на Госуслугах.

Льготы предусмотрены для ветеранов боевых действий, владельцев электромобилей и авто на газе, при условии их постоянного проживания в Республике Башкортостан. Участники СВО и семьи погибших участников боевых действий могут также получить льготы при наличии местной прописки.

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