«Восточный выезд» в Уфе стал бесплатным

Для того чтобы воспользоваться льготным проездом, владельцы автомобилей должны убедиться, что их транспорт включён в реестр. Проезд осуществляется на пункте взимания платы по полосам, где возможна оплата наличными и где работают операторы. Там появились соответствующие таблички с указателями. Для получения льготы нужно будет предъявить соответствующие документы.