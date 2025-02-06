«Восточный выезд» в Уфе стал бесплатным

Posted 6 февраля, 07:29
Published 6 февраля, 07:29
Modified 6 февраля, 07:57
Updated 6 февраля, 07:57
Также 20 машин, работающих на газе, могут проехать по «Восточке» за половину стоимости.
Для того чтобы воспользоваться льготным проездом, владельцы автомобилей должны убедиться, что их транспорт включён в реестр. Проезд осуществляется на пункте взимания платы по полосам, где возможна оплата наличными и где работают операторы. Там появились соответствующие таблички с указателями. Для получения льготы нужно будет предъявить соответствующие документы.
В ведомстве напомнили, что при оформлении заявок на льготный проезд нужно предоставить полный пакет документов. Сделать это можно в офисах МФЦ или на Госуслугах.
Льготы предусмотрены для ветеранов боевых действий, владельцев электромобилей и авто на газе, при условии их постоянного проживания в Республике Башкортостан. Участники СВО и семьи погибших участников боевых действий могут также получить льготы при наличии местной прописки.