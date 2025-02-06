В Уфе «растаяли» дороги

Posted 6 февраля, 09:58
Published 6 февраля, 09:58
Modified 6 февраля, 11:40
Updated 6 февраля, 11:40
Так, на днях были обнаружены повреждения на участке дороги, который служит въездом в Уфу из Оренбурга по трассе М5, ведущей в сторону Челябинска. При тщательной проверке были выявлены серьёзные проблемы. К ответственности привлекли балансодержателя дороги за отсутствие должного контроля.
Отметим, плохие погодные условия, такие как сильные дожди, снегопады и резкие перепады температур, могут значительно ухудшить состояние городских дорог. Например, во время потепления вода проникает в трещины и повреждения на поверхности дороги. Когда температура падает, эта вода замерзает, увеличивая объем и вызывая дальнейшие разрушения асфальта. Из-за этого образуются ямы и трещины, которые со временем только увеличиваются.