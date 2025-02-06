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Posted 6 февраля, 09:58

Published 6 февраля, 09:58

Modified 6 февраля, 11:40

Updated 6 февраля, 11:40

В Уфе тают дороги

В Уфе «растаяли» дороги

6 февраля 2025, 09:58
Фото: ГИБДД Уфы.

В Уфе тают дороги

Из-за плохой погоды на дорогах столицы Башкирии образовались дефекты на дорогах, сообщает Госавтоинспекция в четверг, 6 февраля.

Так, на днях были обнаружены повреждения на участке дороги, который служит въездом в Уфу из Оренбурга по трассе М5, ведущей в сторону Челябинска. При тщательной проверке были выявлены серьёзные проблемы. К ответственности привлекли балансодержателя дороги за отсутствие должного контроля.

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Отметим, плохие погодные условия, такие как сильные дожди, снегопады и резкие перепады температур, могут значительно ухудшить состояние городских дорог. Например, во время потепления вода проникает в трещины и повреждения на поверхности дороги. Когда температура падает, эта вода замерзает, увеличивая объем и вызывая дальнейшие разрушения асфальта. Из-за этого образуются ямы и трещины, которые со временем только увеличиваются.

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