В Уфе «растаяли» дороги

Отметим, плохие погодные условия, такие как сильные дожди, снегопады и резкие перепады температур, могут значительно ухудшить состояние городских дорог. Например, во время потепления вода проникает в трещины и повреждения на поверхности дороги. Когда температура падает, эта вода замерзает, увеличивая объем и вызывая дальнейшие разрушения асфальта. Из-за этого образуются ямы и трещины, которые со временем только увеличиваются.