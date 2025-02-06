В сторону Башкирии летят беспилотники

Posted 6 февраля, 04:36
Published 6 февраля, 04:36
Modified 6 февраля, 08:19
Updated 6 февраля, 08:19
Ожидается, что они могут достигнуть территории Башкирии в 12:00 часов по уфимскому времени.
Ранее Mkset писал, почему беспилотники атакуют Казань и редко долетают до Уфы. Эксперты отмечали, что Казань занимает место в пятерке крупнейших городов России с населением свыше миллиона человек и долгие годы остается привлекательным направлением для туристов. В городе проходят международные политические, спортивные и культурные события, включая шестнадцатый Саммит БРИКС, который состоялся в октябре 2024 года. По мнению специалистов, одной из причин атак на город является его высокая медийность, а также выгодное географическое положение.
Отметим, что в конце января на одном из уфимских предприятий поднимали тревогу из-за предполагаемой атаки БПЛА.