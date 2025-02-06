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Posted 6 февраля, 04:36

Published 6 февраля, 04:36

Modified 6 февраля, 08:19

Updated 6 февраля, 08:19

На Башкирию летят дроны

В сторону Башкирии летят беспилотники

6 февраля 2025, 04:36
Фото: 1MI.

На Башкирию летят дроны

Со стороны Самарской области в северо-восточном направлении Республики Башкортостан летят до 10 беспилотников, сообщает Telegram-канал «Честный репортаж» в четверг, 6 февраля.

Ожидается, что они могут достигнуть территории Башкирии в 12:00 часов по уфимскому времени.

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Ранее Mkset писал, почему беспилотники атакуют Казань и редко долетают до Уфы. Эксперты отмечали, что Казань занимает место в пятерке крупнейших городов России с населением свыше миллиона человек и долгие годы остается привлекательным направлением для туристов. В городе проходят международные политические, спортивные и культурные события, включая шестнадцатый Саммит БРИКС, который состоялся в октябре 2024 года. По мнению специалистов, одной из причин атак на город является его высокая медийность, а также выгодное географическое положение.

Отметим, что в конце января на одном из уфимских предприятий поднимали тревогу из-за предполагаемой атаки БПЛА.

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