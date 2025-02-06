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Posted 6 февраля, 18:27

Published 6 февраля, 18:27

Modified 6 февраля, 19:34

Updated 6 февраля, 19:34

Уфимская компания отказалась от планов создать новый планетарий

Уфимцы лишили россиян звёздного неба

6 февраля 2025, 18:27
Фото: 1MI.

Уфимская компания отказалась от планов создать новый планетарий

В Тамбове отложили открытие планетария на неопределённый срок из-за действий фирмы из столицы Башкирии, сообщили региональные СМИ в четверг, 6 февраля.

Контракт на возведение культурного объекта подписал Тамбовский областной краеведческий музей. Поставщиком оборудования было выбрано ООО «Новый Альянс» из Уфы. Ожидалось, что новый цифровой планетарий на базе Музейно-выставочного центра тамбовчане увидят уже 10 декабря 2024 года, однако обещанного звёздного театра горожане так и не получили.

Представители музея назвали компанию «недобросовестной». Поводом для расторжения договора стало то, что предприятие нарушило сроки поставки оборудования для планетария.

По данным СПАРК «Интерфакс», ООО «Новый Альянс» было зарегистрировано в Уфе в мае 2022 года. Единственным учредителем и по совместительству директором предприятия указана Елена Моисеева.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии задумали расширение городской транспортной сети.

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