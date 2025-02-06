Уфимцы лишили россиян звёздного неба

Контракт на возведение культурного объекта подписал Тамбовский областной краеведческий музей. Поставщиком оборудования было выбрано ООО «Новый Альянс» из Уфы. Ожидалось, что новый цифровой планетарий на базе Музейно-выставочного центра тамбовчане увидят уже 10 декабря 2024 года, однако обещанного звёздного театра горожане так и не получили.