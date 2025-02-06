Уфимцы лишили россиян звёздного неба

Posted 6 февраля, 18:27
Published 6 февраля, 18:27
Modified 6 февраля, 19:34
Updated 6 февраля, 19:34
Контракт на возведение культурного объекта подписал Тамбовский областной краеведческий музей. Поставщиком оборудования было выбрано ООО «Новый Альянс» из Уфы. Ожидалось, что новый цифровой планетарий на базе Музейно-выставочного центра тамбовчане увидят уже 10 декабря 2024 года, однако обещанного звёздного театра горожане так и не получили.
Представители музея назвали компанию «недобросовестной». Поводом для расторжения договора стало то, что предприятие нарушило сроки поставки оборудования для планетария.
По данным СПАРК «Интерфакс», ООО «Новый Альянс» было зарегистрировано в Уфе в мае 2022 года. Единственным учредителем и по совместительству директором предприятия указана Елена Моисеева.