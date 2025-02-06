Уфимский фельдшер прославился на СВО

Posted 6 февраля, 04:59
Published 6 февраля, 04:59
Modified 6 февраля, 08:18
Updated 6 февраля, 08:18
Мужчина 19 лет работал в скорой помощи и повидал многое, но поездка в зону спецоперации стала для медика новым профессиональным и жизненным этапом.
Самым запомнившимся эпизодом на СВО он назвал атаку «Бабы-Яги», когда было четверо пострадавших. Эвакуировать и оказать им помощь было сложно, но уфимский фельдшер справился с задачей.
— Молюсь за врачей, братий, сестёр Милосердия и водителей их, спаси, Господи! , — пишет в комментариях пользовательница Галина.
— История «Каспия» действительно впечатляет и показывает, насколько сложной и многогранной может быть работа медиков в условиях СВО. Это не просто вызов для профессионала, но и колоссальная нагрузка на психику. Переживать за жизнь пациента — это одно, а еще и постоянно быть настороже из-за возможных угроз с небес — совершенно другое. Я восхищаюсь теми, кто, несмотря на такие обстоятельства, продолжает выполнять свой долг, проявляя мужество и самоотверженность. Их труд, как никогда, требует не только навыков, но и невероятной силы духа, — написала Марина Сергеевна.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными.