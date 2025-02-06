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Posted 6 февраля, 04:59

Published 6 февраля, 04:59

Modified 6 февраля, 08:18

Updated 6 февраля, 08:18

Фельдшер из Уфы стал знаменитым на СВО

Уфимский фельдшер прославился на СВО

6 февраля 2025, 04:59
Фото: 1MI.

Фельдшер из Уфы стал знаменитым на СВО

Фельдшер из Уфы с позывным «Каспий» прославился на СВО, видео с ним появилось в крупном Telegram-канале «Герои спецоперации Z» в четверг, 6 февраля.

Мужчина 19 лет работал в скорой помощи и повидал многое, но поездка в зону спецоперации стала для медика новым профессиональным и жизненным этапом.

Самым запомнившимся эпизодом на СВО он назвал атаку «Бабы-Яги», когда было четверо пострадавших. Эвакуировать и оказать им помощь было сложно, но уфимский фельдшер справился с задачей.

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— Молюсь за врачей, братий, сестёр Милосердия и водителей их, спаси, Господи! , — пишет в комментариях пользовательница Галина.
— История «Каспия» действительно впечатляет и показывает, насколько сложной и многогранной может быть работа медиков в условиях СВО. Это не просто вызов для профессионала, но и колоссальная нагрузка на психику. Переживать за жизнь пациента — это одно, а еще и постоянно быть настороже из-за возможных угроз с небес — совершенно другое. Я восхищаюсь теми, кто, несмотря на такие обстоятельства, продолжает выполнять свой долг, проявляя мужество и самоотверженность. Их труд, как никогда, требует не только навыков, но и невероятной силы духа, — написала Марина Сергеевна.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными.

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