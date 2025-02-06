Чиновник из Уфы удивился награде с СВО

Posted 6 февраля, 07:04
Published 6 февраля, 07:04
Modified 6 февраля, 08:01
Updated 6 февраля, 08:01
Тарасов рассказал, что знает Гоцмана давно. Боец служит по контракту командиром отделения «птичек» — БПЛА.
Чиновник написал, что власти района всегда старались поддерживать наших ребят и подчеркнул, что с бойцом имеется договоренность о дальнейшей помощи. Он отметил, что награждение медалью «За содействие СВО» было неожиданным, и поблагодарил бойца. Также Тарасов поблагодарил всех, кто помогает с гумпомощью.
Ранее мы писали, что в сторону Республики Башкортостан летят дроны. Также сообщалось о медработнике из Уфы, который обрёл славу на СВО. Он поведал о том, что больше всего ему запомнилось на фронте.