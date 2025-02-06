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Posted 6 февраля, 07:04

Published 6 февраля, 07:04

Modified 6 февраля, 08:01

Updated 6 февраля, 08:01

Уфимский чиновник получил медаль за СВО

Чиновник из Уфы удивился награде с СВО

6 февраля 2025, 07:04
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы.

Уфимский чиновник получил медаль за СВО

Глава Октябрьского района Антон Тарасов получил от бойца с позывным «Гоцман» медаль «За содействие СВО», сообщил чиновник в своём Telegram-канале в четверг, 6 февраля.

Тарасов рассказал, что знает Гоцмана давно. Боец служит по контракту командиром отделения «птичек» — БПЛА.

Чиновник написал, что власти района всегда старались поддерживать наших ребят и подчеркнул, что с бойцом имеется договоренность о дальнейшей помощи. Он отметил, что награждение медалью «За содействие СВО» было неожиданным, и поблагодарил бойца. Также Тарасов поблагодарил всех, кто помогает с гумпомощью.

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Ранее мы писали, что в сторону Республики Башкортостан летят дроны. Также сообщалось о медработнике из Уфы, который обрёл славу на СВО. Он поведал о том, что больше всего ему запомнилось на фронте.

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