Уфимский чиновник объявил войну автохамам

Posted 6 февраля, 05:48
Published 6 февраля, 05:48
Modified 6 февраля, 08:10
Updated 6 февраля, 08:10
Так, данный факт мешает прогулкам пешеходов, в том числе — пенсионерам и женщинам с колясками. Также из-за брошенных машин трудно чистить пешеходные дорожки от снега.
Чиновник отметил, что на участке Октябрьской революции установлен знак, запрещающий парковку. Но он, как показывает практика, для автомобилистов — невидимка, они его игнорируют. Илвир Нурдавлятов подчеркнул, что автомобили таких автохамов буду эвакуировать и отправлять на штрафную стоянку, а сами они будут отвечать по закону.
— Ну наконец-то чиновники взялись за проблему. Надоели эти водилы, везде свои тачки бросают, что не пройти. Мало того, что в два ряда на дорогах ставят, теперь и тротуары в них, — написал в городском паблике Руслан К.
— А где машины-то ставить. Парковки в центре организуйте и не нужно будет так делать, — считает Александр Ч.
Ранее сообщалось, что в уфимском Жилино закрыли съезд с трассы М5 на улицу Пригородную.