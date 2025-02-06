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Posted 6 февраля, 05:48

Published 6 февраля, 05:48

Modified 6 февраля, 08:10

Updated 6 февраля, 08:10

Уфимские пешеходы страдают из-за водителей

Уфимский чиновник объявил войну автохамам

6 февраля 2025, 05:48
Фото: Администрация Кировского района Уфы.

Уфимские пешеходы страдают из-за водителей

В столице Башкирии участились случаи, когда водители бросают свои автомобили на тротуарах по улице Октябрьской революции, сообщил в своём Telegram-канале глава Кировского района Илвир Нурдавлятов в четверг, 6 февраля.

Так, данный факт мешает прогулкам пешеходов, в том числе — пенсионерам и женщинам с колясками. Также из-за брошенных машин трудно чистить пешеходные дорожки от снега.

Чиновник отметил, что на участке Октябрьской революции установлен знак, запрещающий парковку. Но он, как показывает практика, для автомобилистов — невидимка, они его игнорируют. Илвир Нурдавлятов подчеркнул, что автомобили таких автохамов буду эвакуировать и отправлять на штрафную стоянку, а сами они будут отвечать по закону.

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— Ну наконец-то чиновники взялись за проблему. Надоели эти водилы, везде свои тачки бросают, что не пройти. Мало того, что в два ряда на дорогах ставят, теперь и тротуары в них, — написал в городском паблике Руслан К.

— А где машины-то ставить. Парковки в центре организуйте и не нужно будет так делать, — считает Александр Ч.

Ранее сообщалось, что в уфимском Жилино закрыли съезд с трассы М5 на улицу Пригородную.

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