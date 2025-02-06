Уфимский чиновник объявил войну автохамам

Чиновник отметил, что на участке Октябрьской революции установлен знак, запрещающий парковку. Но он, как показывает практика, для автомобилистов — невидимка, они его игнорируют. Илвир Нурдавлятов подчеркнул, что автомобили таких автохамов буду эвакуировать и отправлять на штрафную стоянку, а сами они будут отвечать по закону.