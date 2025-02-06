Уфимка десять лет растила в себе монстра

Posted 6 февраля, 10:54
Published 6 февраля, 10:54
Modified 6 февраля, 11:47
Updated 6 февраля, 11:47
Женщина обратилась в клинику после того, как врачи районной больницы заметили увеличение опухоли, которая была диагностирована у неё ещё в 2014 году. Известно, что 10 лет она находилась под наблюдением специалистов.
При поступлении в РКБ обследование показало, что миома достигла размера около 23-24 см в диаметре. Вес и размер опухоли можно сравнить с шестимесячным плодом классической беременности.
Операция прошла под руководством опытных врачей и завершилась успешно. Сейчас пациентка находится в стадии восстановления.
Миома матки — это довольно распространенное состояние, которое затрагивает женский пол. Эта доброкачественная опухоль развивается из мышечной ткани матки и может варьироваться по размеру — от крошечных узлов до крупных образований, которые влияют на здоровье.