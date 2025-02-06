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Posted 6 февраля, 10:54

Published 6 февраля, 10:54

Modified 6 февраля, 11:47

Updated 6 февраля, 11:47

Уфимские врачи спасли женщину от опухоли

Уфимка десять лет растила в себе монстра

6 февраля 2025, 10:54
Фото: РКБ имени Куватова.

Уфимские врачи спасли женщину от опухоли

В столице Башкирии успешно проведена сложная операция по удалению огромной миомы матки у 53-летней женщины, сообщил главврач РКБ Мурад Авзалов в своих соцсетях в четверг, 6 февраля.

Женщина обратилась в клинику после того, как врачи районной больницы заметили увеличение опухоли, которая была диагностирована у неё ещё в 2014 году. Известно, что 10 лет она находилась под наблюдением специалистов.

При поступлении в РКБ обследование показало, что миома достигла размера около 23-24 см в диаметре. Вес и размер опухоли можно сравнить с шестимесячным плодом классической беременности.

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Операция прошла под руководством опытных врачей и завершилась успешно. Сейчас пациентка находится в стадии восстановления.

Миома матки — это довольно распространенное состояние, которое затрагивает женский пол. Эта доброкачественная опухоль развивается из мышечной ткани матки и может варьироваться по размеру — от крошечных узлов до крупных образований, которые влияют на здоровье.

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