Уфимец таинственно исчез в новогоднюю ночь

По данным «Лиза Алерт», в Республике Башкортостан в январе 2025 года поступило 74 заявки о пропавших людях, 54 человека нашлись живыми. Четверо людей были найдены мёртвыми, ещё десять — не найдены до сих пор. Также шесть заявок значатся неподтверждёнными.