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Posted 6 февраля, 12:56

Published 6 февраля, 12:56

Modified 6 февраля, 13:00

Updated 6 февраля, 13:00

Жителя Уфы не могут найти с новогодней ночи

Уфимец таинственно исчез в новогоднюю ночь

6 февраля 2025, 12:56
Фото: 1MI.

Жителя Уфы не могут найти с новогодней ночи

В столице Башкирии 31 декабря 2024 года пропал 56-летний Ростислав Садовенко, сообщает «Лиза Алерт» в четверг, 6 февраля.

Рост мужчины составляет 185 см, у него обычное телосложение, тёмно-русые волосы и глаза серо-голубого цвета. Во что он был одет — неизвестно.

Если вы вдруг видели Ростислава, то позвоните по номеру: 8 800 700 54 52.

Фото: «Лиза Алерт. Башкортостан»

По данным «Лиза Алерт», в Республике Башкортостан в январе 2025 года поступило 74 заявки о пропавших людях, 54 человека нашлись живыми. Четверо людей были найдены мёртвыми, ещё десять — не найдены до сих пор. Также шесть заявок значатся неподтверждёнными.

Проблема с пропавшими людьми в регионе существует как городе, так и в сельской местности. Пропажа может быть связана с разными причинами. Местные власти и правоохранители принимают меры для поиска пропавших, однако важными факторами являются информирование граждан по соцсетям и действия поисковых отрядов.

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