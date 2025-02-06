Уфимец таинственно исчез в новогоднюю ночь

Posted 6 февраля, 12:56
Published 6 февраля, 12:56
Modified 6 февраля, 13:00
Updated 6 февраля, 13:00
Рост мужчины составляет 185 см, у него обычное телосложение, тёмно-русые волосы и глаза серо-голубого цвета. Во что он был одет — неизвестно.
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По данным «Лиза Алерт», в Республике Башкортостан в январе 2025 года поступило 74 заявки о пропавших людях, 54 человека нашлись живыми. Четверо людей были найдены мёртвыми, ещё десять — не найдены до сих пор. Также шесть заявок значатся неподтверждёнными.
Проблема с пропавшими людьми в регионе существует как городе, так и в сельской местности. Пропажа может быть связана с разными причинами. Местные власти и правоохранители принимают меры для поиска пропавших, однако важными факторами являются информирование граждан по соцсетям и действия поисковых отрядов.