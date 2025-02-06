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Posted 6 февраля, 10:09

Published 6 февраля, 10:09

Modified 6 февраля, 10:11

Updated 6 февраля, 10:11

Уфа оказалась аутсайдером туристического рейтинга

Уфа — плохое место для туризма

6 февраля 2025, 10:09
Фото: vk.com/ufa_now.

Уфа оказалась аутсайдером туристического рейтинга

Столица Башкирии расположилась на дне списка российских мегаполисов, обзор которых в четверг, 6 февраля, представили эксперты Marketing Logic.

Рейтинг российских мегаполисов по туристической привлекательности эксперты составляли на основе собственных данных, а не сведениях официальных органов власти, которые рапортовали о том, что столицу Башкирии в 2024 году посетили 1,5 млн гостей. Приехать-то они приехали, но посоветуют ли Уфу друзьям и вернутся ли к нам в гости? Как гласит место Уфы в рейтинге — мало вероятно.

Уфа заняла всего лишь 15 место в списке из 16 строк. Ниже ее «поджимает» Волгоград. Оказалось, что в огромной Уфе практически нечего смотреть: на квадратный километр площади город мало насыщен достопримечательностями и объектами культуры. Есть точки роста и в сфере туристической инфраструктуры. В Уфе пока сравнительно мало кафе и отелей, развлечений и просто беда с транспортом.

— Рейтинг по среднему показателю возглавили: Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Москва оказалась на 4 месте, за ней следует Екатеринбург. Наименьшие средние значения у Волгограда, Уфы, Перми, Воронежа, Челябинска, — резюмируют в Marketing Logic.

Уфа попала в рейтинг дешевого отдыха
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