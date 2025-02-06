Уфа — плохое место для туризма

Рейтинг российских мегаполисов по туристической привлекательности эксперты составляли на основе собственных данных, а не сведениях официальных органов власти, которые рапортовали о том, что столицу Башкирии в 2024 году посетили 1,5 млн гостей. Приехать-то они приехали, но посоветуют ли Уфу друзьям и вернутся ли к нам в гости? Как гласит место Уфы в рейтинге — мало вероятно.