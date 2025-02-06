Уфа хочет озолотиться на подвалах

Posted 6 февраля, 18:35
Published 6 февраля, 18:35
Modified 6 февраля, 19:28
Updated 6 февраля, 19:28
Всего уфимская администрация задумала сдать в аренду восемь объектов — это подвалы и цокольные этажи в зданиях по улицам Интернациональной, Зорге, Левитана, Кольцевой и бульвару Ибрагимова. Начальные цены на помещения составляют от ₽32 тыс. до ₽871 тыс.
Заявки на аукционы будут принимать до 9 марта 2025 года, итоги торгов же подведут 12 марта. Это сделает специальная комиссия. Недвижимость поступит в распоряжение тем, кто предложит за нее в ходе онлайн-торгов самую высокую цену на аренду.
Ранее Mkset рассказывал о самом жутком подвале в столице Башкирии, которые не видел ремонта больше полувека.