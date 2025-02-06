Уфа хочет озолотиться на подвалах

Заявки на аукционы будут принимать до 9 марта 2025 года, итоги торгов же подведут 12 марта. Это сделает специальная комиссия. Недвижимость поступит в распоряжение тем, кто предложит за нее в ходе онлайн-торгов самую высокую цену на аренду.