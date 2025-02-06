Цены газовщиков шокируют жителей Башкирии

Posted 6 февраля, 04:20
Published 6 февраля, 04:20
Modified 6 февраля, 08:22
Updated 6 февраля, 08:22
В прикрепленном фото к посту можно увидеть бумагу, в которой говорится, что газовщики не застали человека дома, и в течение 10 дней ему следует явиться по указанному адресу для перезаключения договора. Значится, что если этого не произойдёт, то газ будет отключён.
— У нас тоже самое, вы не одни, звонила по указанному номеру, трубку не берут, бегать за ними не собираюсь. Нужно будет, придут, только с новыми тарифами!!! Никаких 3100 рублей за обслуживание оборудования! Люди, не дайте себя обмануть! , — написала в комментариях Ралида Н.
— Если не было объявления ранее, то нефиг куда то ходить, — считает Андрей Ш.
— На меня вообще в суд подали, — пишет Фирнус Л.
— Цены снизили, кстати. Еще и перерасчет обещали за прошлый год. Теперь не только с мылом ходят — появился какой-то «золотой» прибор, — пишет подписчик городского паблика из Янаула.
Ранее сообщалось, что жители Уфы попросили главу СК Александра Бастрыкина заняться газовым инцидентом в Стерлитамаке.