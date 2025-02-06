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Posted 6 февраля, 04:20

Published 6 февраля, 04:20

Modified 6 февраля, 08:22

Updated 6 февраля, 08:22

Газовщики снизили цены в Башкортостане

Цены газовщиков шокируют жителей Башкирии

6 февраля 2025, 04:20
Фото: 1MI.

Газовщики снизили цены в Башкортостане

Жителям Башкирии грозят отключением газа, если специалисты, пришедшие с проверкой, не застанут их дома, сообщается в городских пабликах в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 6 февраля.

В прикрепленном фото к посту можно увидеть бумагу, в которой говорится, что газовщики не застали человека дома, и в течение 10 дней ему следует явиться по указанному адресу для перезаключения договора. Значится, что если этого не произойдёт, то газ будет отключён.

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— У нас тоже самое, вы не одни, звонила по указанному номеру, трубку не берут, бегать за ними не собираюсь. Нужно будет, придут, только с новыми тарифами!!! Никаких 3100 рублей за обслуживание оборудования! Люди, не дайте себя обмануть! , — написала в комментариях Ралида Н.
— Если не было объявления ранее, то нефиг куда то ходить, — считает Андрей Ш.
— На меня вообще в суд подали, — пишет Фирнус Л.
— Цены снизили, кстати. Еще и перерасчет обещали за прошлый год. Теперь не только с мылом ходят — появился какой-то «золотой» прибор, — пишет подписчик городского паблика из Янаула.

Ранее сообщалось, что жители Уфы попросили главу СК Александра Бастрыкина заняться газовым инцидентом в Стерлитамаке.

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