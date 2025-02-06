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Posted 6 февраля, 14:08

Published 6 февраля, 14:08

Modified 6 февраля, 14:10

Updated 6 февраля, 14:10

Уфимцам назвали способы защититься в сезон простуды

Топ-7 рецептов от простуды дали уфимские врачи

6 февраля 2025, 14:08
Фото: 1MI.

Уфимцам назвали способы защититься в сезон простуды

На февраль традиционно приходится пик заболеваемости простудой; Региональный Роспотребнадзор в четверг, 6 февраля, подготовил несколько рецептов, которые помогут сохранить здоровье даже когда все вокруг болеют.

Облепиховый чай с имбирем

  • Вам понадобится: 500 мл кипящей воды, 100 г свежей или замороженной облепихи, 2 столовые ложки натертого имбиря.

Очистите имбирь и измельчите его теркой или ножом. Облепиху разомните до состояния пюре. Смешайте ингредиенты, залейте кипятком и оставьте настаиваться на 10 минут. Затем процедите и наслаждайтесь ароматным чаем.

Компот из черной смородины

  • Ингредиенты: 300 г черной смородины, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки кардамона, 4 звездочки бадьяна, 2 палочки корицы, 1 чайная ложка гвоздики, 60 г изюма, 1,5 литра воды.

Специи измельчите и поместите в кастрюлю вместе со смородиной. Залейте водой, доведите до кипения и варите 5 минут. Добавьте сахар, разомните ягоды и снова доведите до кипения. Процедите напиток и подавайте теплым.

Сбитень с брусникой

  • Понадобится: 130 г брусники, 125 мл меда, 30 г лимона, 2 г свежей мяты, 5 г кардамона, 8 г корицы, 2 лавровых листа, 4 горошка перца, 90 г сахара, 2 литра воды.

Для начала приготовьте сироп: доведите воду до кипения, добавьте сахар и перемешайте. В горячий сироп всыпьте все специи и кипятите 5 минут. Разомните бруснику, добавьте в кастрюлю вместе с мятой и варите еще 5 минут. Оставьте напиток на 30 минут для настаивания. Перед подачей процедите, добавьте мед и ломтики лимона.

Чай с кедровыми орехами

  • Для приготовления потребуется: 1–2 столовые ложки черного или зеленого чая, 10–15 кедровых орехов, 3 листика мяты, 300–400 мл воды.

Заварите чай, доведя воду до кипения. Дайте напитку немного остыть. Орехи раздавите пестиком, чтобы выделилось масло. В чашку положите орехи, мяту и залейте чаем. Можно добавить лимон, мед или сахар по вкусу.

Клюквенный пунш

  • Вам понадобится: 300 г клюквы, 250 мл апельсинового сока, 250 мл яблочного сока, 1 лайм, 30 г имбиря, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка мускатного ореха.

Смешайте клюкву, соки, сок половины лайма, натертый имбирь, корицу и мускатный орех в кастрюле. Доведите до кипения, варите на слабом огне 10–15 минут. Разлейте пунш по чашкам, украсьте ломтиками цитрусовых.

Компот из айвы и фейхоа

  • Ингредиенты: 250 г айвы, 250 г фейхоа, 2 литра воды, сахар по вкусу.

Айву очистите, нарежьте ломтиками, удалив семена. Фейхоа разрежьте пополам. Сложите фрукты в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Добавьте сахар или мед, варите 10–15 минут, затем дайте настояться 20 минут. Компот готов!

Взвар из сухофруктов с чабрецом и медом

  • Понадобится: 2,5 литра воды, горсть сухофруктов (яблоки, груши, чернослив, инжир, изюм), 3 столовые ложки меда, сушеный чабрец по вкусу, половина лимона.

Промойте сухофрукты, сложите их в термос, добавьте чабрец и мед. Залейте кипятком и оставьте настаиваться. Через несколько часов напиток приобретет насыщенный вкус и аромат.

Попробуйте эти полезные рецепты, чтобы поддержать здоровье в сезон простуд!

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