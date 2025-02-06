Топ-7 рецептов от простуды дали уфимские врачи

Posted 6 февраля, 14:08
Published 6 февраля, 14:08
Modified 6 февраля, 14:10
Updated 6 февраля, 14:10
Очистите имбирь и измельчите его теркой или ножом. Облепиху разомните до состояния пюре. Смешайте ингредиенты, залейте кипятком и оставьте настаиваться на 10 минут. Затем процедите и наслаждайтесь ароматным чаем.
Специи измельчите и поместите в кастрюлю вместе со смородиной. Залейте водой, доведите до кипения и варите 5 минут. Добавьте сахар, разомните ягоды и снова доведите до кипения. Процедите напиток и подавайте теплым.
Для начала приготовьте сироп: доведите воду до кипения, добавьте сахар и перемешайте. В горячий сироп всыпьте все специи и кипятите 5 минут. Разомните бруснику, добавьте в кастрюлю вместе с мятой и варите еще 5 минут. Оставьте напиток на 30 минут для настаивания. Перед подачей процедите, добавьте мед и ломтики лимона.
Заварите чай, доведя воду до кипения. Дайте напитку немного остыть. Орехи раздавите пестиком, чтобы выделилось масло. В чашку положите орехи, мяту и залейте чаем. Можно добавить лимон, мед или сахар по вкусу.
Смешайте клюкву, соки, сок половины лайма, натертый имбирь, корицу и мускатный орех в кастрюле. Доведите до кипения, варите на слабом огне 10–15 минут. Разлейте пунш по чашкам, украсьте ломтиками цитрусовых.
Айву очистите, нарежьте ломтиками, удалив семена. Фейхоа разрежьте пополам. Сложите фрукты в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Добавьте сахар или мед, варите 10–15 минут, затем дайте настояться 20 минут. Компот готов!
Промойте сухофрукты, сложите их в термос, добавьте чабрец и мед. Залейте кипятком и оставьте настаиваться. Через несколько часов напиток приобретет насыщенный вкус и аромат.
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