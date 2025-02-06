Топ-7 рецептов от простуды дали уфимские врачи

Для начала приготовьте сироп: доведите воду до кипения, добавьте сахар и перемешайте. В горячий сироп всыпьте все специи и кипятите 5 минут. Разомните бруснику, добавьте в кастрюлю вместе с мятой и варите еще 5 минут. Оставьте напиток на 30 минут для настаивания. Перед подачей процедите, добавьте мед и ломтики лимона.