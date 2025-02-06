mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 18:22

Published 6 февраля, 18:22

Modified 6 февраля, 19:30

Updated 6 февраля, 19:30

Волки уничтожили хозяйство жителей Башкирии

Стая хищников хозяйничает в Башкирии

6 февраля 2025, 18:22
Фото: Image by byrdyak on Freepik.

Волки уничтожили хозяйство жителей Башкирии

В отдалённых районах Башкортостана люди продолжают страдать от разорений, приносимых хищниками — об очередном таком случае UTV сообщает в четверг, 6 февраля.

В очередной раз узнать, на что способны звери, не посчастливилось владельцу хозяйства в Инзере (Белорецкий район Башкирии). Мужчина рассказал, что за ночь волки разодрали шестерых коз, пробравшись в сараи. Видно, что хищники не стали даже лакомиться своими жертвами — гости из леса хладнокровно расправились с козочками, после чего отправились дальше.

Ситуация, по словам местных жителей, начала обостряться с началом зимы. Белоречане всерьёз опасаются, что вскоре нападать осмелевшие волки могут начать и на людей.

Видео: UTV.
В Башкирии будут истреблять волков
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в связи с участившимися случаями выхода волков к людям собираются снизить численность этого вида.

Читайте также:
Медведи уничтожают коров в БашкирииБашкирскими волками займется БастрыкинУфимский самолёт потерялся в небе
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Сельское хозяйство#Безопасность#Животные#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Волки#Мелеуз#Янаул#Инциденты#Инзер#Хищники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика