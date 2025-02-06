Стая хищников хозяйничает в Башкирии

Posted 6 февраля, 18:22
Published 6 февраля, 18:22
Modified 6 февраля, 19:30
Updated 6 февраля, 19:30
В очередной раз узнать, на что способны звери, не посчастливилось владельцу хозяйства в Инзере (Белорецкий район Башкирии). Мужчина рассказал, что за ночь волки разодрали шестерых коз, пробравшись в сараи. Видно, что хищники не стали даже лакомиться своими жертвами — гости из леса хладнокровно расправились с козочками, после чего отправились дальше.
Ситуация, по словам местных жителей, начала обостряться с началом зимы. Белоречане всерьёз опасаются, что вскоре нападать осмелевшие волки могут начать и на людей.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в связи с участившимися случаями выхода волков к людям собираются снизить численность этого вида.