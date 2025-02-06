Стая хищников хозяйничает в Башкирии

В очередной раз узнать, на что способны звери, не посчастливилось владельцу хозяйства в Инзере (Белорецкий район Башкирии). Мужчина рассказал, что за ночь волки разодрали шестерых коз, пробравшись в сараи. Видно, что хищники не стали даже лакомиться своими жертвами — гости из леса хладнокровно расправились с козочками, после чего отправились дальше.