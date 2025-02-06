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Posted 6 февраля, 14:18

Published 6 февраля, 14:18

Modified 6 февраля, 14:21

Updated 6 февраля, 14:21

Уфимец нашёл в хлебе проволоку

Смертельно опасный хлеб продавали в Уфе

6 февраля 2025, 14:18
Фото: 1MI.

Уфимец нашёл в хлебе проволоку

Жителю микрорайона Сипайлово не повезло приобрести батон с опасным «сюрпризом», жуткую находку мужчина задокументировал и разослал по местным Telegram-каналам в четверг, 6 февраля.

Семья за обеденной трапезой обнаружила длинный кусок железной проволоки в нарезном хлебе производства компании «Восход». Первой попалась леска одному из детей, тот, к счастью, не успел попробовать посторонний «ингредиент» и сразу пожаловался родителям.

Как утверждается, уфимцы уже обратились в Роспотребнадзор. В самой компании отрицают, что в технологической цепочке на их производстве есть возможность попасть постороннему предмету в муку.

Отметим, что в 2017 году СМИ уже сообщали об аналогичном случае всё с тем же хлебом «Восход».

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Ранее, как сообщал Mkset, уфимские врачи раскрыли неочевидную опасность, которая исходит из переедания моркови.

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