Смертельно опасный хлеб продавали в Уфе

Posted 6 февраля, 14:18
Published 6 февраля, 14:18
Modified 6 февраля, 14:21
Updated 6 февраля, 14:21
Семья за обеденной трапезой обнаружила длинный кусок железной проволоки в нарезном хлебе производства компании «Восход». Первой попалась леска одному из детей, тот, к счастью, не успел попробовать посторонний «ингредиент» и сразу пожаловался родителям.
Как утверждается, уфимцы уже обратились в Роспотребнадзор. В самой компании отрицают, что в технологической цепочке на их производстве есть возможность попасть постороннему предмету в муку.
Отметим, что в 2017 году СМИ уже сообщали об аналогичном случае всё с тем же хлебом «Восход».
Ранее, как сообщал Mkset, уфимские врачи раскрыли неочевидную опасность, которая исходит из переедания моркови.