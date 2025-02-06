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Posted 6 февраля, 13:54

Published 6 февраля, 13:54

Modified 6 февраля, 16:02

Updated 6 февраля, 16:02

Сидим с бором за столом — как чешские бобры за пару дней сделали работу стоимостью $1

Сидим с бобром за столом — как чешские бобры за пару дней сделали работу в $1 млн

6 февраля 2025, 13:54
Фото: Изображение Midjourney. Сидим с бором за столом — как чешские бобры за пару дней сделали работу стоимостью $1
Проект восстановления экосистемы готовили семь лет, но неожиданно вмешались бобры. За два дня животные построили плотину там, где её хотели возвести за миллионы.

История о том, как дикая природа взяла инициативу в свои руки, вызывает восхищение. Оказывается, животные не только успешно взаимодействуют с окружающей средой, но иногда и справляются с задачами, на которые люди тратят годы и огромные бюджеты.

Проект, которому не суждено было стартовать

В Брдинском заповеднике Чехии семь лет планировали проект обводнения территорий. Идея заключалась в том, чтобы создать заболоченный участок, который помог бы восстановить природный ландшафт и улучшить условия для редких видов животных, таких как каменный рак. На реализацию заложили 30 миллионов чешских крон (приблизительно $1 миллион).

Казалось, все идет по плану, но в момент согласования деталей строительства с представителями лесного хозяйства и водных ресурсов вмешалась природа. Семья бобров из восьми особей построила плотину точно там, где её проектировали люди, всего за два дня.

Проект, которому не суждено было стартовать
Проект, которому не суждено было стартовать. Фото: Fritz Geller-Grimm, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Почему бобры так эффективны

Бобры — прирожденные инженеры. Они выбирают места для своих сооружений с учетом течения воды и особенностей рельефа. По словам главы Чешского агентства охраны природы Ярослава Обермайера, животные всегда интуитивно находят идеальное расположение. В данном случае бобровая плотина успешно выполнила задачу, запланированную людьми, и сэкономила значительную сумму.

Польза и возможный вред

Действия бобров не всегда так благополучны. В Чехии известен случай, когда их плотина вызвала подтопление полей и железной дороги в городе Ланшкроун. Однако в ситуации с Брдинским заповедником их вклад оказался исключительно положительным. Новый заболоченный участок создаст благоприятные условия для краснокнижных видов и поможет сохранить биоразнообразие.

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#Ольга Харина#Животные#Живая природа#Дикие животные#Все материалы авторов#КЦ#Экзотические животные#Экзотика
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