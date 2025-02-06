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Posted 6 февраля, 05:22

Published 6 февраля, 05:22

Modified 6 февраля, 08:15

Updated 6 февраля, 08:15

В Уфе появятся семь новых улиц

Семь дорог построят в Уфе

6 февраля 2025, 05:22
Фото: Администрация Ленинского района Уфы.

В Уфе появятся семь новых улиц

Семь новых улиц собираются построить в микрорайоне «Новалэнд», что по пути в уфимский микрорайон Затон, сообщает администрация Ленинского района города в четверг, 6 февраля.

Новые дороги появятся в кварталах № 21 и № 23. Протяженность всех улиц достигнет 4,12 км. Пять из них будут с двухполосным движением, а ещё две обретут четырёхполосное. Везде обустроят тротуары и велодорожки.

Сейчас здесь ведутся работы. На их время организован выезд на проспект Дружбы народов в Уфе.

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В планах завершение работ назначено на осень 2025 года.

— Наконец-то построят новые улицы. Теперь у нас как город будет в городе. Радует. Ещё бы другую инфраструктуру активнее развивали, — написала в городском паблике Светлана К.

Ранее в правительстве Республики Башкортостан заявили о планах по строительству двух мостов. Удовольствие обойдётся дорого. Их стоимость по оценке достигает ₽130,9 млрд.

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