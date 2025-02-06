Семь дорог построят в Уфе

Posted 6 февраля, 05:22
Published 6 февраля, 05:22
Modified 6 февраля, 08:15
Updated 6 февраля, 08:15
Новые дороги появятся в кварталах № 21 и № 23. Протяженность всех улиц достигнет 4,12 км. Пять из них будут с двухполосным движением, а ещё две обретут четырёхполосное. Везде обустроят тротуары и велодорожки.
Сейчас здесь ведутся работы. На их время организован выезд на проспект Дружбы народов в Уфе.
В планах завершение работ назначено на осень 2025 года.
— Наконец-то построят новые улицы. Теперь у нас как город будет в городе. Радует. Ещё бы другую инфраструктуру активнее развивали, — написала в городском паблике Светлана К.
Ранее в правительстве Республики Башкортостан заявили о планах по строительству двух мостов. Удовольствие обойдётся дорого. Их стоимость по оценке достигает ₽130,9 млрд.