Сегодня в Уфе: зарплата мэра, налёт беспилотников и приюты для бомжей

Posted 6 февраля, 19:00
Published 6 февраля, 19:00
Modified 6 февраля, 19:00
Updated 6 февраля, 19:00
В Уфе в пятницу, 7 февраля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью -8°C… -10°C, на окраинах -15°C… -17°C, днём -5°C… -7°C.
В расписании «Уфаводоканала» на пятницу, 7 февраля, не запланировано отключений водоснабжения. Если городские коммуникации не подведут, никому страдать от отсутствия горячей воды не придётся.
Отметим, что вечером 6 февраля утечка воды произошла в Сипайлово. Аварийные отключения коснулись улиц Рыльского и Гагарина.
Улицы Красина, Султанова
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Дайджест публикаций за минувший четверг, 6 февраля.
Утром 6 февраля появилась информации о том, что в сторону Башкирии летят вражеские беспилотники. Вероятно, дроны нацелились на промышленные объекты Республики Башкортостан.
Ожидалось, что БПЛА долетят до региона к полудню, однако никаких сообщений о последствиях атаки так и не появилось. Судя по всему, силы ПВО успели их сбить.
Считать чужие деньги любят все. А деньги чиновников — особенно.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в четверг, 6 февраля, снял завесу тайны со своих доходов. Последние два года из-за закона о моратории на декларации для госслужащих, зарплата градоначальника была неизвестна. Сити-менеджер признался, что в месяц он зарабатывает около ₽250`000.
В столице Башкирии определены две локации, где будут организованы пункты обогрева для поддержки бездомных в холодное время года.
Сейчас идёт работа с ресурсоснабжающими организациями, чтобы обеспечить полноценное функционирование центров. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев также отметил, что размещение пунктов будет тщательно продумано, чтобы избежать неудобств для местных жителей.