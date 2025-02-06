mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 19:00

Published 6 февраля, 19:00

Modified 6 февраля, 19:00

Updated 6 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: зарплата мэра, налёт беспилотников и приюты для бомжей

Сегодня в Уфе: зарплата мэра, налёт беспилотников и приюты для бомжей

6 февраля 2025, 19:00
Фото: bolshayastrana.com.
Дайджест новостей Уфы минувшего дня и всё, что нужно знать на сегодня, 7 февраля.

Погода в Уфе

В Уфе в пятницу, 7 февраля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -8°C… -10°C, на окраинах -15°C… -17°C, днём -5°C… -7°C.

Минутный тест про «лихие 90-е»: анархия и выживание
Узнать подробнее

Отключения воды в Уфе

В расписании «Уфаводоканала» на пятницу, 7 февраля, не запланировано отключений водоснабжения. Если городские коммуникации не подведут, никому страдать от отсутствия горячей воды не придётся.

Отметим, что вечером 6 февраля утечка воды произошла в Сипайлово. Аварийные отключения коснулись улиц Рыльского и Гагарина.

Топ-7 рецептов от простуды дали уфимские врачи
Узнать подробнее

Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 января по 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Главные новости Уфы и Башкирии на сегодня, 7 февраля

Дайджест публикаций за минувший четверг, 6 февраля.

Опасность миновала

Утром 6 февраля появилась информации о том, что в сторону Башкирии летят вражеские беспилотники. Вероятно, дроны нацелились на промышленные объекты Республики Башкортостан.

Ожидалось, что БПЛА долетят до региона к полудню, однако никаких сообщений о последствиях атаки так и не появилось. Судя по всему, силы ПВО успели их сбить.

Кому в Уфе жить хорошо

Считать чужие деньги любят все. А деньги чиновников — особенно.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в четверг, 6 февраля, снял завесу тайны со своих доходов. Последние два года из-за закона о моратории на декларации для госслужащих, зарплата градоначальника была неизвестна. Сити-менеджер признался, что в месяц он зарабатывает около ₽250`000.

Бомжей спрячут от глаз горожан

В столице Башкирии определены две локации, где будут организованы пункты обогрева для поддержки бездомных в холодное время года.

Сейчас идёт работа с ресурсоснабжающими организациями, чтобы обеспечить полноценное функционирование центров. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев также отметил, что размещение пунктов будет тщательно продумано, чтобы избежать неудобств для местных жителей.

Похудел и кашляет: уфимские врачи назвали признаки рака легких
Узнать подробнее
Читайте также:
Детей отправили в СИЗО за сожжение имперского флагаСмертельно опасный хлеб продавали в УфеТоп-7 рецептов от простуды дали уфимские врачи
#Общество#Новости#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Беспилотники#Перекрытия дорог#Зарплата мэра#Приюты для бомжей#Мэр Ратмир Мавлиев#Поддержка бездомных
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика