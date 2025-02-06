Сегодня в Уфе: зарплата мэра, налёт беспилотников и приюты для бомжей

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в четверг, 6 февраля, снял завесу тайны со своих доходов. Последние два года из-за закона о моратории на декларации для госслужащих, зарплата градоначальника была неизвестна. Сити-менеджер признался, что в месяц он зарабатывает около ₽250`000.