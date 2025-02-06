Самолёт «Аэрофлота» поймал фантом над Уфой

Уфимские НЛО добрались и до самолётов самой известной авиакомпании России. Так, вечером 2 февраля фантомные метки оказались на навигационных приборах борта авиакомпании «Аэрофлот». «Аэробус» тогда выполнял рейс из столичного «Шереметьево». На подлёте к Уфе командир воздушного судна заметил, что авиационная электроника дала сигнал о риске столкновения. По ее данным, перед «Аэробусом» был еще какой-то воздушный транспорт. Объективный визуальный осмотр неба и данные диспетчера это опровергали. Было принято решение следовать в аэропорт «Уфы», где борт «Аэрофлота» рейса AFL1258 успешно приземлился.