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Posted 6 февраля, 10:51

Published 6 февраля, 10:51

Modified 6 февраля, 10:54

Updated 6 февраля, 10:54

Самолёт «Аэрофлота» поймал фантом над Уфой

Самолёт «Аэрофлота» поймал фантом над Уфой

6 февраля 2025, 10:51
Фото: 1MI.
Необычные данные появились на радарах в кабине пилотов рейса из Москвы, сообщает в четверг, 6 февраля, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Уфимские НЛО добрались и до самолётов самой известной авиакомпании России. Так, вечером 2 февраля фантомные метки оказались на навигационных приборах борта авиакомпании «Аэрофлот». «Аэробус» тогда выполнял рейс из столичного «Шереметьево». На подлёте к Уфе командир воздушного судна заметил, что авиационная электроника дала сигнал о риске столкновения. По ее данным, перед «Аэробусом» был еще какой-то воздушный транспорт. Объективный визуальный осмотр неба и данные диспетчера это опровергали. Было принято решение следовать в аэропорт «Уфы», где борт «Аэрофлота» рейса AFL1258 успешно приземлился.

НЛО заметили над Уфой
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Ранее Mkset сообщал об аналогичном случае с рейсом UTA103 «Сургут — Уфа».

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