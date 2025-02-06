«Салават Юлаев» разбил «Нефтехимика»

Posted 6 февраля, 18:38
Published 6 февраля, 18:38
Modified 6 февраля, 19:27
Updated 6 февраля, 19:27
Первые две шайбы своей команде «юлаевцы» Ремпал и Алалыкин принесли уже в первую двадцатиминутку. Несмотря на опасные моменты, забросить шайбу в ворота «Салавата» нападающим «Нефтехимика» так и удалось.
Перехватили инициативу нижнекамцы лишь на 34-й минуте, в результате голкипер «СЮ» пропустил шайбу от Профака. На этом, впрочем, везение «Нефтехимика» закончилось. В третьем периоде «Салават» закрепил своё превосходство ещё двумя успешными бросками с подач Хмелевски и Тодда. Итог ледового дерба 4:1 в пользу хозяев — «Салавата Юлаева».
Ранее Mkset сообщал о состоянии капитана «СЮ» Григория Панина, который ранее серьёзно травмировался.