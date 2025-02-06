Рыжий Хатико: история кота, который провел семь лет на могиле хозяина

Женщина по имени Хадижат, помогавшая бездомным животным, услышала о Хатико от своего брата. Ей удалось найти кота в холодный дождливый вечер. Он был мокрым, грязным и выглядел больным. Она принесла его домой, но кот категорически отказывался оставаться в тепле дольше ночи и упорно возвращался к могиле. Со временем он стал приходить к ней ночевать самостоятельно, но днем возвращался на кладбище.