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Posted 6 февраля, 11:49

Published 6 февраля, 11:49

Modified 6 февраля, 11:52

Updated 6 февраля, 11:52

Рыжий Хатико: история кота, который провел семь лет на могиле хозяина

Рыжий Хатико: история кота, который провел семь лет на могиле хозяина

6 февраля 2025, 11:49
Фото: Изображение Midjourney. Рыжий Хатико: история кота, который провел семь лет на могиле хозяина
В Дагестане спасают рыжего кота, который несколько лет прожил на кладбище у могилы своего пожилого хозяина. История полна преданности, боли и надежды на лучшее будущее.

Кот, которого прозвали Хатико, стал местной легендой. Он верно охранял могилу хозяина с 2018 года, несмотря на попытки людей забрать его домой. Животное перенесло множество трудностей, но оказалось в критическом состоянии. Теперь волонтеры борются за его жизнь, собирая деньги на лечение и транспортировку в Санкт-Петербург. Что же ждет Хатико в будущем?

Как кот оказался на кладбище?

О рыжем коте волонтеры из Махачкалы узнали в 2018 году. После смерти пожилого мужчины, который был его хозяином, животное отказалось покидать место захоронения. Оно буквально поселилось на могиле, свернувшись в клубок под дождем, снегом или палящим солнцем. Местные жители подкармливали кота, а некоторые пытались забрать его домой, но безуспешно — он всегда возвращался.

Женщина по имени Хадижат, помогавшая бездомным животным, услышала о Хатико от своего брата. Ей удалось найти кота в холодный дождливый вечер. Он был мокрым, грязным и выглядел больным. Она принесла его домой, но кот категорически отказывался оставаться в тепле дольше ночи и упорно возвращался к могиле. Со временем он стал приходить к ней ночевать самостоятельно, но днем возвращался на кладбище.

Как кот оказался на кладбище?
Как кот оказался на кладбище?. Фото: Источник: Не бросайте нас!!! / «ВКонтакте»

Здоровье: испытания, которые пережил Хатико

Годы, проведенные на улице, не прошли бесследно. У кота начались серьезные проблемы со здоровьем. Ему пришлось удалить гнилые зубы, а также одно ухо из-за некроза — это состояние, при котором ткани отмирают из-за инфекции или травмы. Недавно у Хатико обнаружили инфекционный вирусный перитонит — опасное заболевание, поражающее внутренние органы. Оно особенно тяжело поддается лечению и требует постоянного ухода.

Также у кота диагностировали пневмонию и почечную недостаточность. Он сейчас находится в кислородной камере, где его состояние стабилизируют. Лечение потребует трех месяцев и включит ежедневные инъекции дорогостоящих препаратов. Стоимость лечения высока: требуется 24 флакона препарата, каждый из которых стоит 4 тыс. руб. Помимо этого, коту понадобится специализированное питание, поддерживающее его ослабленный организм.

Видео: Источник: Не бросайте нас!!! / «ВКонтакте». Как спасают Хатико?

Как спасают Хатико?

Хадижат и другие волонтеры из Махачкалы обратились за помощью к зоозащитникам Санкт-Петербурга. Там уже нашлись люди, готовые взять кота на временную передержку. Однако процесс транспортировки осложняется отсутствием необходимых средств. Только после стабилизации здоровья кота его смогут перевезти в другой город.

— Хатико предстоит лечение в стационаре. После выздоровления его переведут в домашние условия. Волонтеры рассчитывают на помощь неравнодушных людей для покрытия расходов, — рассказала Юлия Бахвалова, волонтер из Петербурга.

Рыжий Хатико еще борется за жизнь. Благодаря усилиям волонтеров и поддержке неравнодушных людей у него появился шанс на выздоровление и новую, счастливую главу жизни. Волонтеры продолжают искать новые средства и надеются, что кот обретет не только здоровье, но и любящий дом.

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