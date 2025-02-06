Путин наградил уфимских врачей за храбрость

Как пишут госСМИ Республики, такая честь врачам была оказана за работу в госпиталях зоны СВО. Медики в экстренных условиях провели успешную операцию военнослужащему, в теле которого застрял снаряд, готовый вот-вот взорваться. Врачи, рискуя собой, извлекли боеприпас. Он сдетонировал всего в трёх метрах от операционного стола. Все находившиеся в помещении получили ранения, однако выжили.