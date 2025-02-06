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Posted 6 февраля, 13:30

Published 6 февраля, 13:30

Modified 6 февраля, 13:53

Updated 6 февраля, 13:53

Башкирские врачи достали снаряд из бойца СВО

Путин наградил уфимских врачей за храбрость

6 февраля 2025, 13:30
Фото: 1MI.

Башкирские врачи достали снаряд из бойца СВО

Самоотверженность двоих докторов из Башкортостана отметили в Кремле, следует из документа, изученного Mkset в четверг, 6 февраля.

В указе за подписью президента РФ Владимира Путина на 33 страницы указан список имён, в числе которых специалисты клиники Башгосмедуниверситета: реаниматолог Азат Баязитов, а также доцент БГМУ и по совместительству травматолог Салават Исламов. Оба уфимца были награждены медалями «За отвагу» II степени.

Как пишут госСМИ Республики, такая честь врачам была оказана за работу в госпиталях зоны СВО. Медики в экстренных условиях провели успешную операцию военнослужащему, в теле которого застрял снаряд, готовый вот-вот взорваться. Врачи, рискуя собой, извлекли боеприпас. Он сдетонировал всего в трёх метрах от операционного стола. Все находившиеся в помещении получили ранения, однако выжили.

Донорам в Башкирии пообещали солидные выплаты
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Ранее Mkset сообщал о том, какие выплаты положены донорам крови в Башкортостане.

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